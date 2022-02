El Super Bowl LVI dejará millonarias ganancias a los artistas del 'halftime'

Trece minutos de show parecen poca cosa, pero no lo son cuando se trata del espectáculo del medio tiempo del Super Bowl. Artista que se presenta incrementa sus ganancias. En 2020, Jennifer Lopez y Shakira tuvieron un aumento de 893 por ciento en sus ventas tras su número, según informes de MRC Data. En 2021, luego de su presentación, las ventas de The Weeknd subieron 385 por ciento sólo en Estados Unidos. Por eso, no importa que no reciban pago por estar ahí, ya que estos breves minutos les dejarán ganancias.

Quienes sí reciben una compensación son parte de los bailarines que acompañan a los artistas. Al menos así lo explicó Jana Fleishman, vicepresidenta ejecutiva de estrategia y comunicaciones de Roc Nation, empresa detrás de este show, ya que afirmó que se contrataron 115 profesionales, el resto de los participantes son voluntarios y no tienen que ser expertos bailando.

Este año el halftime del partido entre los Rams de Los Ángeles y los Bengals de Cincinnati está a cargo de Dr. Dre, Eminem, Kendrick Lamar, Snoop Dogg y Mary J. Blige, importantes exponentes del hip hop que prometen complacer al público. Su talento los respalda, en conjunto tienen 22 álbumes número uno en los Billboard y han ganado un total de 44 premios Grammy.

¿QUIÉN ES QUIÉN?

Dr. Dre inició su carrera en 1986 con el grupo de hip hop N.W.A. A sus 56 años ha ganado seis Grammy. Calvin Cordozar Broadus Jr., conocido como Snoop Dogg entró a la música en 1992, colaborando con Dr. Dre, desde entonces han cantado juntos en varios temas. Eminem es el noveno artista con más ventas en todos los tiempos con 220 millones de unidades vendidas.

Kendrick Lamar lleva en su haber 13 premios Grammy. La única mujer es Mary J. Blige, una cantante de R&B que ha lanzado 13 álbumes de estudio y ha ganado nueve premios Grammy.

MAAZ