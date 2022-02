Atleta de Exatlón México abandonaría TV Azteca para estar en ambicioso proyecto de Televisa; ¿de quién se trata?

Tal parece que uno de los más afamados atletas que desfiló por el programa Exatlón México podría darle una sorpresa a sus seguidores, en especial a la televisora del Ajusco, se trata de Pascal Nadaud.

Resulta que se ha corrido el rumor de que el exparticipante del popular reality podría militar ahora en el ambicioso proyecto de la competencia "Reto 4 Elementos".

A través de las redes sociales se mencionó que al atleta se le vio en Televisa, sin que se haya confirmado el motivo de su visita. Sin embargo, también se mencionó al programa "Hoy" como posible producción en la que participaría.

¿Qué dijeron en redes sociales?

A través de la cuenta de @LaComadritaOf2 se dijo que Nadaud fue visto por los pasillos de la televisora de San Ángel:

"Me gustaría ver a Pascal en el nuevo reality de TV Azteca, aunque hay rumores de que lo vieron en los pasillos de Televisa. Lo buscaron para Reto 4 Elementos", se puede leer en la publicación.

Cabe destacar que ni él ni ninguna de las empresas ha mencionado algo al respecto. Habrá que esperar a que Pascal se manifieste en sus plataformas sociales.

Por lo pronto los internautas mencionaron que no es novedad que alguno de los atletas que han aparecido en Exatlón México pudieran dar este salto de empresa, incluso los defendieron, pues al ser deportistas "no tienen por que estar casados con una televisora", mencionó uno de ellos.

"Mi amor eterno Pascal me enamora, no me gusta Televisa pero por él haría el intento, solo por verlo. Macky jaló a Nano, a lo mejor Nano va a entrar y jala a Pascal", explicó una fan de Nadaud.

