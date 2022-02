Si Billie Eilish no se disculpa con Travis Scott, Kanye West dice adiós a Coachella

Kanye West arremetió contra Billie Eilish exigiendo que se disculpe con Travis Scott y los familiares de los 10 asistentes que fallecieron por asfixia en el Festival de Astroworld el pasado mes de noviembre.



Después de que la artista detuviera su concierto en Atlanta al notar que uno de sus fanáticos no podía respirar y declaró que ella cuida a su gente durante sus presentaciones, el ex de Kim Kardashian empleó su cuenta de Instagram para amenazar con que no se presentará en Coachella a menos que Billie se retracte, pues asegura que Travis no fue responsable de lo ocurrido en su concierto.



“Vamos, Billie, te amamos, discúlpate con Trav y con las familias de las personas que perdieron la vida, nadie pretendía que esto sucediera. Trav no tenía idea de lo que estaba pasando cuando estaba en el escenario y estaba muy dolido por lo que pasó”, escribió Kanye West.

Cabe señalar que, ante el reclamo de West, Billie reaccionó defendiendo su postura y negando que sus palabras fueran una indirecta para Scott. “Literalmente, nunca dije nada sobre Travis. Solo estaba ayudando a una fan”.

El Festival de Coachella se llevará a cabo del 15 al 17 de abril y del 22 al 24 de abril en el Empire Polo Grounds de Indio, California, y el cartel incluye artistas como Harry Styles, Billie Eilish, Kanye West (Ye), Swedish House Mafia, e incluso participarán artistas mexicanos como Grupo Firme, Banda MS, Natanael Cano y Ed Maverik.

