Placebo regresa a México: Fecha y cuándo salen a la venta los boletos para el Palacio de los Deportes

Artistas y bandas internacionales han anunciado conciertos en México que sin duda ha llenado de emoción a sus fans y es que tras casi dos años sin eventos masivos por fin vuelven a realizarse poco a poco y con famosos como Dua Lipa, Coldplay, Iron Maiden, Jonas Brothers, Justin Bieber y Bad Bunny.

Pero en esta ocasión trascendió una excelente noticia para todos los fans de Placebo, pues el dúo dará un concierto en territorio Nacional en el mes de septiembre como parte de la gira de su álbum "Never Let Me Go".

Será el próximo 12 de septiembre cuando la banda regrese a la Ciudad de México después de cinco años y toque en el Palacio de los Deportes en un concierto que será parte de la gira con la que la agrupación conformada por Brian Molko y Stefan Olsdal celebrarán 20 años.

El regreso de Placebo inició con el lanzamiento de la canción "Beautiful James" en septiembre de 2021 junto con otros temas que también fueron estrenando de a poco, como "Try Better Next Time", "Surrounded By Spies", entre otras.

¿Cuándo será la venta de boletos?

A las 11:00 horas del próximo martes 15 de febrero iniciará la venta de boletos para el concierto de Placebo a través del sistema Ticketmaster en las taquillas del Palacio de los Deportes o a través de la página.

Hasta el momento la banda no ha dado conocer el rango de precios sin embargo, se espera que en los próximos días se publique más información sobre el evento.

La última vez que el dúo británico visitó México fue en 2017, antes de la pandemia cuando se encontraban promocionando el sencillo "Jesus Son".

