Dua Lipa rompe el internet con su baile más viral, enfundada en traje transparente de Mugler | VIDEO

Dua Lipa, una de las artistas juveniles más reconocidas a nivel internacional, comenzó con su gira de conciertos como parte de su "Future Nostalgia Tour" una de las más esperadas.

Fue así como la FTX Arena de Miami, en Florida, Estados Unidos, fue el primer escenario donde la británica se presentó para maravillar a sus fans con su voz, atuendo y bailes que brillaron mucho en las redes sociales.

Su gira se llevará a cabo en cuatro continentes donde nuestro país está incluido; pisará el Foro Sol en la Ciudad de México el 21 de septiembre y el Estadio Banorte en Monterrey, Nuevo León el viernes 23 de septiembre de este 2022.

El "Future Nostalgia Tour" estaba planeado para finales del 2019. En ese entonces sólo se había contemplado Reino Unido y algunos países de Reino Unido. No obstante, con la llegada del Covid-19 se cancelaron las presentaciones y con el paso de los meses se fueron confirmando nuevas fechas y ampliando los países de las presentaciones.

Dua Lipa sorprende con su outfit y baile

Como era de esperarse ya se filtraron algunos videos de la también modelo durante su primera presentación en la que interpretó varios de sus éxitos para miles de fans.

Fue así como la compositora se enfundó en un diseño negro con transparencias de Mugler, el cual entonó a la perfección su figura, además de dejar ver un poco más de ella.

Muchos la ovacionaron por su personalidad en el escenario y a la hora de entonar melodías como "Don't Start Now", "Love Again" y "Boys will be boys", que forman parte de su set lis para la gira.

