Nodal y Belinda: Jet privado del cantante estaría terminando con la relación; ella abusa

Desde hace unos días, la famosa pareja entre Belinda y Christian Nodal se convirtió en tema de conversación en redes sociales debido a los presuntos problemas sentimentales que viven por presuntas diferencias con el manejo del dinero.

De acuerdo con el programa de espectáculos Chisme No Like, los novios estarían distanciados debido a los excesos con los que intenta llevar Belinda, algo que presuntamente no es del agrado del nuevo ídolo del género regional mexicano.

Los presuntos problemas de Nodal con Belinda

Los expertos en temas de la farándula detallaron que presuntamente Belinda le habría pedido apoyo económico a Christian Nodal para saldar sus deudas económicas ante el SAT; la joven le pidió cerca de 4 millones de dólares.

Ante esta situación, el intérprete de "Dime cómo quieres" le habría dicho que viera la situación con sus abogados, quienes se percataron que la deuda que tiene Belinda es de 500 mil dólares y no de la cantidad que solicitó prestada.

Ahora, el programa de espectáculos detalló que la familia de Nodal está molesta con la actitud de Belinda pues presuntamente se dieron cuenta que sigue con su vida de lujos al utilizar el jet privado que es propiedad de él.

De acuerdo con la publicación, los familiares del cantante de "Botella tras botella" y "Te marqué pedo" expresaron su inconformidad después de que se dieran cuenta que mover el jet cuesta 17 mil dólares, lo equivalente a más de tres millones de pesos.

Al parecer la actitud de Belinda no es del agrado de la familia de Christian Nodal, por lo que determinaron distanciarse de ella.

Como te comentamos, la información que circula no ha sido confirmada por los famosos cantantes; sin embargo, cada vez son más frecuentes los rumores que afirman que la pareja realmente está distanciada.

