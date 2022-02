Jacky Bracamontes presume cuerpazo y demuestra cómo enamoró a su esposo

Jacky Bracamontes es una de las actrices y presentadoras más queridas en México, aun cuando lleva varios años trabajando para televisoras estadounidenses, pero en esta ocasión volvió cautivar al público mexicano al subir a su Instagram una foto que sorprendió a todos, pues presumió su esbelta figura y un vestido verde limón.

La mexicana reapareció en Instagram, luego de estar ausente unos cuantos días, al parecer para meditar cómo reaccionaría a los comentarios de Elizabeth Gutiérrez, ex pareja de William Levy, quien sugirió que Jacky “amarró” a su esposo con sus hijas. No cabe duda que Bracamontes, quien es ex pareja del cubano, conquistó a su marido con su belleza y personalidad.

Foto: Especial.

Bracamontes formó una familia con el empresario Martín Fuentes, con el que ha procreado cinco hijas; también dio a luz al pequeño Martín, pero lamentablemente falleció. La también conductora dejó en claro que sus hijas eran una bendición y que no podría estar más orgullosa de la familia que ha formado.

Al respecto, Martín Fuentes ha guardado silencio sobre los comentarios de Elizabeth Gutiérrez y eso sí, nunca ha opinado sobre el noviazgo que Jacky tuvo con William Levy mientras ambos grababan la telenovela “Sortilegio”.

Jacky Bracamontes siempre luce espectacular

La jaliciense fue retratada por el reconocido fotógrafo tapatío, Uriel Santana, quien logró capturar lo mejor de la ex reina de belleza de 41 años. Jacky acompañó el atuendo de la diseñadora de modas, Karla Guindi con un peinado en ondas y un maquillaje ligero. La hermosa presentadora suele trabajar con las personas mencionadas.

La carismática Nuestra Belleza México 2000 nunca ha perdido el cariño de los mexicanos, pues en sus redes sociales sigue interactuando con sus fans, pues en su cuenta de Instagram suele subir sus mejores outfits, por lo que también es considerada una influencer de moda por muchos.

