Estas FOTOS demuestran que Ana Pau Capetillo lidera la moda y desplaza a Ángela Aguilar en tendencias

Dentro del gremio del espectáculo, una de las figuras de mayor influencia en el mundo juvenil es sin duda Ángela Aguilar, la hija menor de Pepe Aguilar, quien a sus 18 años ha cosechado muchos éxitos a pesar de su corta edad.

Ángela Aguilar, cantante e influencer de moda

Ángela ha cosechado muchos éxitos a pesar de su corta edad, pues con tan solo 17 años, la menor de esta dinastía puso el nombre de su familia en alto cuando fue nominada para los Grammy Latinos por Mejor Artista Nuevo y Mejor álbum de Ranchero/Mariachi por su álbum "Primero Soy Mexicana", además de que es una influencer destacada en redes sociales, especialmente en el gremio de la moda.

Sin embargo, ahora hay otra joven influencer que llama la atención en el gremio de las redes sociales y de la moda, además de que vale la pena destacar que al igual que Ángela, ella tiene también famosos padres que le han heredado el amor por los reflectores y el mundo artístico, y se trata de Ana Paula Capetillo Gaytán.

Ana Paula Capetillo triunfa como influencer

Recientemente, Ana Paula Capetillo Gaytán, hija de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán ha causado conmoción en redes sociales, y ha impactado a sus seguidores a quienes mantiene más cercanos a ella desde la llegada de la pandemia por Covid-19.

En este sentido, la famosa hija de los actores ha sorprendido a sus miles de seguidores en redes sociales como Instagram, esto debido a que se ha dejado ver con varias transformaciones que han implicado distinguidos cambios de look.

Pero esto no es todo, pues la joven también se ha posicionado como una importante influencer de moda, y a través de su perfil de Instagram comparte diversas postales en las que presume su destacado look y sus atuendos más chic, es por eso que a continuación te mostramos los mejores looks de Ana Pau Capetillo y su inspiración en las tendencias de moda.

