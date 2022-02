¡Ay dolor! Esta es la NUEVA canción de Yuridia que te hará LLORAR

Luego de varios años de ausencia en la industria musical, la ex académica Yuridia Flores regresa este 2022 con un nuevo disco y esta vez se olvidará del pop para interpretar temas de tipo regional mexicano; la cantante como tal no ha estado alejada de los medios de comunicación, pero fue en 2017 cuando lanzó su último disco “Primera Fila”.

Debido a lo anterior, los fanáticos de la de Hermosillo, Sonora están muy emocionados no solo de tener entre sus manos esta nueva propuesta discográfica, la cual está bajo la producción de Edén Muñoz.

Fue por medio de sus diferentes redes sociales que Yuridia Flores compartió un video en el que se le ve interpretando un fragmento de lo que promete será todo un éxito ese 2022.

“He juntado los pedazos para volverlo a pegar, aunque ya no quede igual, nada pierdo al intentarlo, ¿con qué se pega un corazón cuando está roto? Voy a ver si lo arreglo con los besos de otro, alguien que me ame y me devuelva el autoestima, alguien que trate de curarme las heridas”, se escucha cantar a Yuridia su nuevo tema.