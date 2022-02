Silueta perfecta: Jennfier Lopez enamoró a todos con su hermosura

Jennifer Lopez es sin dudas una de las mujeres más prestigiosas y talentosas de la historia de los Estados Unidos. Con un sinfín de talentos ha demostrado que tiene bien ganado para uno de sus logros. Además posee un encanto propio, que deja a más de uno sorprendido.

Es tal el logro de Jennifer Lopez, que ya existen a lo largo del mundo imitadoras y mujeres que podrían hacer de doble en diferentes producciones. Sin embargo, nadie es ella. Así ocurrió en la escuela de 'Yo me llamo', en donde le preguntaron a una de sus imitadoras en qué idioma quería interpretar la canción ‘Ain’t it funny’ en el programa de Caracol Televisión, a lo cual contestó que en ingles para no perder su color de voz.

Jennifer Lopez posando. Fuente: Instagram Jennifer Lopez

La imitadora de JLo confesó que se la sabe en inglés.” Ella (Jennifer Lopez) habla en inglés y esta canción nunca se la he escuchado cantando en vivo en español y no quiero que cuando yo la esté cantando en español se me pierda el color”, destacó en Caracol Televisión.

Por eso y varias razones es que Jennifer es única y lo deja claro cuando aparece en los portales web. Hace algunas horas utilizo su Instagram personal para deslumbrar a más de uno en una sesión fotográfica del New York Time. Para la ocasión eligió diferentes oufits, que la hacen ver bellísima. Desde un vestido amplio color rosa chicle con una chaqueta de la misma tonalidad a un trajecito blanco marfil.

Jennifer Lopez posando. Fuente: Instagram Jennifer Lopez

Llena de accesorios maquillaje y muchas posas, Jennifer Lopez asombro a sus seguidores de Instagram que le devolvieron el favor, con lindos comentarios y llenándola de likes. En la primera hora desde que se publicaron las seis fotos que integran el posteo, supero los 300 mil likes.