Amaia Montero reaparece tras preocupante foto y revela por qué ingresó a rehabilitación

Tras varias semanas de ausencia y luego de compartir una preocupante fotografía en rede sociales donde lucía desmejorada con un alarmante mensaje, Amaia Montero reapareció para hablar sobre su estado de salud y el motivo por el que fue ingresada a una clínica de rehabilitación alejada de su familia.

“Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”, es el mensaje con el que en octubre pasado la intérprete de “La playa” encendió las alarmas entre sus fans tras compartir una fotografía en la que lucía despeinada y desmejorada. Aunque algunos usuarios señalaron que el objetivo era motivar a las mujeres a mostrarse sin filtros, la preocupación incrementó cuando su manager dijo que estaba desaparecida.

Amaia Montero reaparece tras salir de rehabilitación. Foto: IG @amaiamonterooficial

Su ausencia desató rumores relacionados con su salud física y mental, mismos a los que la cantante, de 46 años, puso fin una vez que fue dada de alta de la clínica de rehabilitación hace algunos días. En entrevista para Socialité, estalló contra los medios y aseguró que algunos no habían tratado del todo bien a sus seres queridos en medio de un momento complicado: “Han sido bastante heavy con mi familia”.

“Sabéis cómo soy de reservada en mi ámbito personal y mucho más en algo así”, dijo la cantante y confesó que las fechas decembrinas no han sido motivo de celebración para ella; además, indicó que por el momento no está lista para hablar más sobre lo ocurrido pero explicó que un “fuerte cuadro de estrés y ansiedad” por su próximo disco habría sido lo que detono todo.

¿Qué pasó con Amaia Montero?

Además de atravesar por un complicado momento en su carrera ante el lanzamiento de nueva música, se ha señalado que Amaia Montero continúa afectada por la muerte de su padre quien falleció en 2009 a los 58 años de edad luego de perder la lucha contra el cáncer, lo que significó un fuerte golpe para ella.

Amaia Montero preocupó a sus fans por fotografía donde luce desmejorada. Foto: IG @amaiamonterooficial

Mientras crecía la incertidumbre entre los fans de la también compositora, su familia reveló detalles sobre su salud y en entrevista para El Español revelaron que “no está pasando por su mejor momento”, ante ello recibía todo el apoyo de sus seres queridos para salir adelante y la acompañaban en todo momento.

“Ya está un poco mejor (…) Es su mayor ilusión y está volcada en el curro, que toda salga bien”, dijo su familia luego de la polémica declaración y generó aún más dudas entre sus seguidores. A finales de noviembre pasado Amaia Montero fue captada saliendo de la Clínica Universitaria de Navarra con una bolsa y algunas maletas luego de haber sido dada de alta.

