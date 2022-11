Amaia Montero sale de rehabilitación tras depresión: así se ve la exvocalista de La Oreja de Van Gogh

Después de varios meses de incertidumbre, Amaia Montero reapareció. Medios de comunicación captaron a la exvocalista de La Oreja de Van Gogh saliendo de una clínica de rehabilitación a la que ingresó tras compartir en sus redes sociales una foto y un mensaje en el que dejaba ver que estaba teniendo severos problemas de depresión. La artista preocupó a sus fanáticos, por lo que ahora se encuentran aliviados de ver sus primeras imágenes y conocer que se puso en manos de profesionales de la salud mental.

Fue el pasado mes de octubre cuando la intérprete de "Rosas" tomó su cuenta de Instagram para subir una imagen en blanco y negro en el que se veía visiblemente desmejorada, pues se observaba cansada y, algunos afirman, que triste. La postal no fue lo único que llamó la atención de sus más de 520 mil seguidores en la plataforma, también el mensaje que utilizó para acompañarla, ya que escribió "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, de qué me sirve la vida”.

Amaia Montero sale de clínica de rehabilitación

Tras este posteo en la red social de Meta, sus fanáticos quedaron desconcertados, en tanto los medios de comunicación intentaron buscarla sin tener éxito. Ante ello, su hermana, Idoia Montero, declaró en aquel entonces que la ex vocalista de La Oreja de Van Gogh, estaba atravesando por un mal momento y dijo que se estaba refugiando en su familia y amigos, sin embargo, no dio más detalles sobre su estado de salud. Asimismo, la artista, de 46 años, dejó de publicar en sus redes sociales, por lo que la incertidumbre continuaba.

Hace unos días, las revistas "Lecturas" y "Semana" compartieron las primeras imágenes de la cantante de "Puedes contar conmigo" después de la foto en la que encendió las alarmas. De acuerdo a los medios españoles, Amaia abandonó la Clínica Universitaria de Navarra, ubicada en Madrid, donde pasó un mes bajo tratamiento de los especialistas. La artista fue recogida por su hermana Idoia, quien la ha apoyado durante este proceso.

Asimismo, otras publicaciones indican que la artista estará en Irún, en Guipúzcoa, País Vasco, su localidad natal, para estar en compañía de su madre, Pilar, y su hermana. En tanto, su amiga Cayetana dijo: "Se va a recuperar seguro porque ella es muy fuerte. Es maravillosa. No es fácil estar siempre expuesto públicamente, es un plus que hay que tener en cuenta. Ella va a salir adelante, te lo digo yo que sí”, esto previo a que se revelara la información.

En tanto, aunque Montero no ha dado ninguna declaración después de dejar la clínica, ya hizo su primera publicación en redes sociales. En su cuenta de Instagram, la cantante española modificó la descripción de un video que posteó desde hace un mes, pues escribió "MARCADORES A 0", asimismo, borró varias de sus fotografías, incluidas aquella en donde luce muy desmotivaba y que creó toda la controversia.

Amaia Montero modificó sus descripción en un video Foto: Especial

Amaia Montero ganó fama tras ser parte de La Oreja de Van Gogh, con canciones como "Cuídate", "París", "La Playa" y "Rosas", sin embargo, se separó de la agrupación en 2009. En aquel año, murió su padre José Montero, quien era muy importante para ella, pues de acuerdo a diferentes fuentes la artista aún no se ha recuperado de esta pérdida, por lo que ahora ha acudido por ayuda profesional para que la apoyen en este proceso.

