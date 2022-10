Amaia Montero: tras preocupar a fans, reportan que la exvocalista de La Oreja de Van Gogh está desaparecida

La cantante Amaia Montero sigue preocupando a sus fanáticos después de que publicara una fotografía en la que luce desarreglara, la cual estaba acompañada con un mensaje que parecía una llamada de auxilio. Ahora, a unos días de haber compartido esta imagen, reportaron su "desaparición", pues medios españoles han hablado con personas cercanas a la ex vocalista de La Oreja de Van Gogh, quienes han manifestado que tampoco han tenido contacto con ella desde hace algunos días.

La semana pasada, la cantante española se convirtió en el centro de atención después de que compartiera en su cuenta de Instagram una foto que alertó a sus más de 474 mil seguidores, pues además de verse en un mal estado físico, también el mensaje que colocó fue considerado como una alerta por su salud mental. “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”, escribió la celebridad, quien después borró la descripción y dejó sólo la imagen.

Reportan presunta desaparición de Amaia Montero

La intérprete de "Cuídate" ha alertado por su estado, por lo que varios medios de comunicación han intentado contactar a las personas cercanas a la artista de 46 años. El programa español "Fiesta" habló con su productor musical Marcelo Vaccaro, a quien Amaia había contactado el mismo día que publicó la misteriosa foto, así lo dejó ver en otra publicación en la plataforma de Meta que horas después eliminó.

Vaccaro indicó al medio que pensó que la cuenta de la artista había sido hackeada, luego recibió una llamada perdida de la ex vocalista La Oreja de Van Gogh a las cuatro de la mañana. No obstante, después de todo el revuelo mediático no logró ponerse en contacto con la cantante, por lo que muchos programas y sitios de internet comenzaron a reportar que Montero estaba desaparecida, lo que alteró aún más a sus admiradores.

Hermana de Amaia Montero rompe el silencio

Después de todo el revuelo que causó la supuesta desaparición de la artista, fue su hermana mayor, Idoia Montero, la que rompió el silencio y admitió que Amaia no está en su mejor momento, sin embargo, aclaró que tiene el apoyo de ella y su mamá Pilar Saldías: "Ella cuenta con un ejército de amigas que están ahí siempre. También amigos", declaró a la prensa española la familiar de la intérprete de pop.

Aunque al principio la hermana de la intérprete de "La playa" y "Puedes contar conmigo" se había mantenido alejada de los cuestionamientos de los medios, ésta vez dio la cara para hablar al respecto de Amaia Montero, quien se dice aún no se ha recuperado de la muerte de su padre José Montero, que perdió la vida en febrero del 2009, fechas que fueron complicadas para la cantante pues coincidió con su separación de La Oreja de Van Gogh.

