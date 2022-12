Nick Carter de los Backstreet Boys en problemas por presuntamente tratar de abusar de una menor

Una de las agrupaciones pioneras en imponer las “Boy Band” fue Backstreet Boys, con sus integrantes Nick Carter, Kevin Richardson, Brian Littrell, A.J McLean y Howie Dorough que con distintos aspectos y personalidades hicieron que miles de adolescentes noventeras se enamoran de ellos. Incluso después de 30 años la banda siguen teniendo un fandom que los sigue a sus presentaciones y conciertos.

Recientemente uno de los integrantes fue mencionado por la muerte de su hermano, que también era parte del medio, Nick Carter tuvo que lidiar con la prensa después el inesperado fallecimiento de Aaron, incluso declaró en uno de los homenajes del actor, que tenía el corazón “roto” por perder a alguien tan cercano.

Actualmente tiene 42 años de edad Foto: Especial

Ahora también es protagonista pero por otro grave asunto que involucra a una menor de edad. De acuerdo con lo datos de TMZ, se procedió una demanda contra el Backstreet Boy por abusar presuntamente de Shannon Ruth, una fan que asistió a una de las firmas de autógrafos, y declara que Carter la obligó a tener relaciones sexuales.

Esto sucedió en el 2001 cuando Shanon aún tenía 17 años y el artista 21, la demandante señala que Nick la invitó a su autobús después de un concierto en Tacoma, WA, mientras esperaba en la fila para que le firmaran su disco; ella accedió por la emoción de que su artista favorito la considerara para hablar.

La joven con autismo y parálisis cerebral se encontró con el bailarín en su camper, ella platica que le invitó una bebida alcohólica, pero ella prefirió elegir por un jugo de manzana. También cuenta que le dio un vaso con una líquido rojo y le afirmó que era jugo de arándanos, sin embargo la chica sintió un sabor extraño a lo que le volvió a preguntar sobre el contenido en el vaso y él le exclamó “es jugo VIP".

Actualmente regresaron por la nostalgia de algunas fans Foto: Especial

También en los documentos legales describen que el cantante llevó a Ruth al baño del autobús, la obligó que le practicara sexo oral, no le importo el llanto y le daba órdenes para después llevarla a la cama del autobús y seguir agrediéndola sexualmente. Después de lo acontecido, la amenazó para que no dijera nada sobre lo suscitado.

"Después de que ella tomó el jugo, Carter la llevó al baño del bus y le dijo que se arrodillara y expuso sus genitales ordenándole que realizara actos sexuales", dijo Mark Boskovich, abogado de la acusante.

Ya hay antecedentes

Ya han salido declaraciones de cercanos al artista sobre la supuesta falsedad de las acusaciones de la joven. Sin embargo, no es la primera vez que es inculpado por este mismo delito. En 2013 la cantante Melissa Schuman aseguró que fue violada por parte de Carter, incluso la historia de ella y Ruth se asemejan porque platica sobre como la obligó a hacerle sexo oral y la llevó al baño para abusar de ella.

Y aunque sí se dio un informe policial en Los Ángeles no procedi�� legalmente la demanda, y las declaraciones del hermano de Aaron fueron que había sido consensuado.“Estoy sorprendido y entristecido por las acusaciones de la Sra. Schuman. Melissa nunca me expresó mientras estábamos juntos o en ningún momento que todo lo que hicimos no fue consensuado” aseveró.

