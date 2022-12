Julia Roberts y el vestido extravagante con el que hizo homenaje a George Clooney

La actriz Julia Roberts es sin duda una de las consentidas en todo el mundo, con su belleza y carisma ha sabido conquistar y son sus looks con los que roba miradas a donde vaya, como lo hizo en su reciente aparición en un importante evento en el que se lució con un vestido extravagante con el que hizo homenaje a su gran amigo, el actor George Clooney, con quien ha dejado ver en muchas ocasiones que lleva una excelente y divertida relación.

Julia Fiona Roberts, nombre real de la famosa de Hollywood, ganadora del premio Óscar a la mejor actriz, así como de tres Globos de Oro, un BAFTA y un premio del Sindicato de Actores, se ha convertido en un referente de estilo cuando se trata de vestidos de gala, y en esta ocasión demostró que siempre se puede combinar el glamour con la diversión, pues sorprendió con una pieza estampada con fotografías del famoso protagonista de películas.

Julia Roberts homenajea a George Clooney con elegante vestido

Roberts fue invitada a la gala que se realizó para celebrar la 45.ª edición anual del Kennedy Center Honors, en Washington, DC, en los Estados Unidos, evento en el que Clooney fue homenajeado junto a otros famosos artistas y personalidades como Gladys Knight, la cantautora Amy Grant, la compositora Tania León y los miembros de la banda U2 Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr.

Julia Roberts sorprendió con su look de gala en homenaje a Clooney. Foto: IG @juliaroberts

Para el importante evento Julia eligió un look que fue perfecto para reconocer la trayectoria de muchos años de su compañero de películas y gran amigo. El vestido fue diseñado a medida para ella por el director creativo de la firma Moschino, Jeremy Scott, según una publicación de Instagram de la propia actriz y de su estilista, Elizabeth Stewart, quien también compartió una imagen de la extravagante pieza en color negro que está decorada con fotografías de George enmarcadas en dorado.

"My gown playing favorites! Huge gratitude to @jeremyscott @elizabethstewart1 @moschino for making my dream dress a reality! George, so proud to see you receiving this highest of honors @kennedycenter" (¡Mi vestido es el favorito! ¡Mucha gratitud a @jeremyscott @elizabethstewart1 @moschino por hacer realidad el vestido de mis sueños! George, muy orgulloso de verte recibir este gran honor @kennedycenter), escribió Julia para acompañar la imagen en la que se le ve hablando frente a un microfóno.

"#GeorgeClooney framed by @juliaroberts with the help of a custom dress by @jeremyscott for @moschino #juliaframedgeorge #kennedycenterhonors @chopard @genevieveherr @sergenormant @engelmanandco photo by @sergenormant" (#GeorgeClooney enmarcado por @juliaroberts con la ayuda de un vestido personalizado de @jeremyscott para @moschino), fue la frase con la que la estilista de Roberts compartió una imagen en la que la actriz posa de espaldas, dejando ver que la prenda está completamente estampada con los fotos del protagonista de "Ocean's Eleven".

La actriz de Hollywood se arriesgó con su audaz y extravagante look. Foto: IG @elizabethstewart1

Desde que Julia ganó fama en los años 90 con cintas como "Pretty Woman" (1990), "La boda de mi mejor amigo" (1997), "Notting Hill" (1999) y "Runaway Bride" (1999), conocida en México como "Novia Fugitiva", se colocó como una de las favoritas del público a nivel mundial, pues conquista con su sonrisa y su gran talento, que demostró en "Ocean's Eleven" (La Gran Estafa), película en la que comenzó una bella amistad con George Clooney.

Roberts se coronó como la actriz mejor pagada en el año 2000, cuando protagonizó la película "Erin Brockovich" y por la que cobró 20 millones de dólares. En 1999 se convirtió en la primera mujer en ser considerada la intérprete más rentable del año, manteniendo el liderato femenino durante diez años hasta que Sandra Bullock lo consiguió en 2009 .

