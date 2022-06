Descubre cuánto gana Julia Roberts por película

Cuando hablamos de Julia Roberts no hay palabras que no se relacionen con el éxito y el glamour. Su amplia carrera en la industria del cine la han convertido en una de las actrices más afamadas y sobre todo con mayores ingresos monetarios del séptimo arte.

Definir con precisión cuánto gana Julia Roberts o sus colegas, por película, es un tanto complicado debido a que los costos y caché varían según muchos ítems, como reconocimiento, si es o no un papel protagónico y además el elenco que forma parte de la producción. Todo hace variar los ingresos.

Julia Roberts es de las actrices más consagradas.

Es una realidad que cada proyecto es un caso específico y tiene sus caracteristicas, Julia Roberts ha llegado a consagrarse y recibir mucho dinero. Según el portal Variety, que en 2021 compartió un listado con los actores y actrices mejor cotizados, la protagonista a recaudado un total de 25 millones de dólares por su actuación en Leave the world behind, película de Netflix cuyo estreno se espera para el 2023.

En dicho informe, Julia Roberts iguala a otra de las actrices más queridas de Hollywood, como lo es Jennifer Lawrence que ganó la misma cantidad de dinero por su trabajo en Don't Look Up. Además, son las primeras mujeres que aparecen en este listado que encabezan los 100 millones de dólares que obtuvo Daniel Craig por las secuelas de Knives Out.

Respecto a lo que se sabe de Leave the world behind, la película que la tiene a Julia Roberts, de 54 años como protagonista, se trata de un proyecto que avanza a paso lento pero seguro. Sin fecha confirmada de estreno, se sabe que Roberts compartirá elenco con Denzel Washington, Ethan Hawke y Mahershala Ali, entre otros.