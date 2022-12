Mariazel le puso fin a la polémica por usar bikini en una playa de Doha

Mariazel Olle Casals se encuentra en Qatar cubriendo la copa del mundo de futbol y desde su llegada, en el inicio del evento, no había tenido un traspié como este, por lo que le sorprendió como se dio el desenlace. Mariazel aun está en suelo qatarí a pesar de la eliminación de la selección mexicana en la fase de grupos.

Al parecer, Mariazel y su equipo de trabajo decidieron ir a la playa a refrescarse luego de un caluroso día de trabajo, buscaron la playa más cercana al alojamiento y fueron sin más vueltas, pero, no iba a ser todo tan fácil ya que esa playa era pública, por lo que no se podía usar traje de baño, esto solo está permitido en las playas turísticas. La presentadora de TUDN contó esto en sus redes sociales, pero, tras los malos entendidos, decidió aclarar algunas dudas.

‘’Ya vi que hay muchas notas acerca de mi tema del traje de baño y la playa, algo que yo misma compartí, porque no es como que me ‘cacharon’ o había paparazzis,’’ así fue como comenzó su descargo, para luego agregar: ‘’ese día quisimos ir a una playa, fuimos a la más cercana de donde nos estamos quedando, y si se nos hizo raro que no había mucha gente. Llevábamos un ratito ahí cuando llegó un oficial, muy amable, no nos regañó, no nos aprehendió, ni siquiera se enojó, se dio cuenta que éramos turistas y solamente nos dijo: ‘miren, esta es una playa pública, no se puede andar en traje de baño, pero hay muchas playas turísticas en donde si’.’’

Inmediatamente solucionaron el altercado. ‘’En ese mismo momento nos pusimos nuestros shorts, nuestras playeras, todavía le dije: ‘¿Así nos podemos quedar un ratito?, porque está super linda esta playa’ y nos dijo ‘claro que si, quédense el tiempo que quieran’ y listo, eso fue todo.’’ Con todo esto, Mariazel quiso dar a entender que no tuvo problemas, solo fue una aclaración de los oficiales ya que ellos desconocían de las reglas.

Mariazel en una playa de Doha. Fuente: Instagram @mariazelzel

Para finalizar agregó: ‘’el día de hoy, si termino temprano de grabar una nota, quiero ir a una playa turística, donde si se pueda usar traje de baño, porque quiero meterme al mar’’ dejando en claro que comprendió como funcionan las playas. Esperemos que hayan encontrado otra playa en la que se puedan distender tranquilamente.