Desde el desierto, Georgiana Rodríguez presume su belleza con entallado vestido

El mundial en Qatar ha dejado algo más que emocionantes encuentros entre los futbolistas, pues sus novias y esposas viajaron hasta el país para demostrarle su apoyo hacia sus parejas y en el intento también han sorprendido con sus grandes lecciones de moda y es que a pesar de las normas por códigos de vestimenta, han presumido los looks más icónicos con arriesgadas prendas como minivestidos o ropa ajustada. Por supuesto, hay dos famosas que se han robado todas las miradas y que guardan una importante similitud: Antonela Roccuzzo y Georgina Rodríguez.

Aunque ambas han dado mucho de qué hablar en los últimos días al aparecer en las canchas o en el desierto para imponer estilo, la última en arrebatar suspiros fue Georgina Rodríguez, quien sorprendió en redes sociales con una maravillosa sesión de fotos con la que presumió su belleza e importancia en el mundo de la moda. Y es que la guapa novia de Cristiano Ronaldo, y la también madre de sus seis hijos, deslumbró con su figura curvilínea al lucir un arriesgado y entallado vestido.

La guapa modelo lució espectacular en el desierto de Qatar. (Foto: IG @georginagio)

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la guapa modelo y estrella de Netflix con "Soy Georgina" volvió a demostrar que su estilo que combina la sensualidad con la elegancia y el glamur es perfecto para conquistar Qatar y burlando las normas para no enseñar de más. En esta ocasión la famosa apostó por un entallado vestido en color verde, ideal para resaltar su silueta llena de curvas y una minicintura, además de complementarlo con un escote strapless para una imagen más casual y relajada.

De acuerdo con Georgina Rodríguez, la mejor forma para lucir perfecta en toda ocasión es complementar sus looks con accesorios que le den un toque muy chic a la imagen; es por ello que en esta ocasión se olvidó de sus abrigos o botas altas y para coincidir con el calor del desierto complementó su outfit con un pañuelo de seda atado desde el escote y hasta la parte baja de la espalda, imitando los famosas tops de paliacate.

Claro que la imagen de la modelo nunca está completa sin sus más lujosas joyas y para esta ocasión apostó por un llamativo anillo de piedra roja, arracadas de gran tamaño, una cadena con un dije de cruz y un lujoso reloj. Dicha combinación terminó de elevar el atuendo de la novia de Cristiano Ronaldo, aunque sólo fue parte de su icónica estética, ya que el resto de su look llamó la atención por resaltar su belleza.

Así luce su entallado vestido midi. (Foto: IG @georginagio)

Fiel a su estilo, se dejo ver con un recogido perfecto de una larga trenza, un peinado con el que ha causado sensación en diversas ocasiones, mientras que para lucirse como nunca Georgina Rodríguez resaltó sus facciones con un maquillaje muy natural y discreto con el que afinó su rostro y convirtió a sus ojos en los grandes protagonistas con un efecto de mirada pronunciada; mientras que en sus labios destaca un tono marrón que agrega elegancia a su imagen.

La publicación de la guapa modelo acaparó miradas y aunque fue publicada durante la madrugada de este miércoles, rápidamente recibió miles de me gustas y halagos por parte de sus fans, quienes no dudaron en aplaudir su look en vestido entallado y recordar que es una de las mujeres más guapas del mundo del espectáculo.

"Wow", "guapísima", "te amo", "qué hermosa eres", "reina", "bella por dentro y por fuera", "muy bella" y "hermosa familia" son algunos de los comentarios que se leen en la red, el último de ellos haciendo referencia a las fotos en las que aparecen los hijos de CR7 posando junto a su madre.

