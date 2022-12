Alfonso Herrera será ponente en la ONU y honrado por la Fundación "We Are All Human" en NY

Este cierre de 2022, el actor mexicano Alfonso Herrera será parte de dos eventos que reconocen sus continúas aportaciones al avance y la unificación de la comunidad latina en los Estados Unidos. Por un lado, tendrá una participación especial como ponente oficial en la Cumbre de Liderazgo Hispano (HLS), evento organizado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU); por otro lado, será reconocido en los Hispanic Star Awards 2022, parte de la Gala We Are All Human, ambas ceremonias tendrán lugar en la ciudad de Nueva York este 7 y el 8 de diciembre.

De esta forma Alfonso Herrera será ponente en la 5ta. Reunión Anual de la Cumbre de Liderazgo Hispano (HLS) de la ONU y honrado por la fundación “We Are All Human” en Nueva York, esta última a llevarse a cabo el 8 de diciembre en el Gotham Hall de Nueva York. Estas actividades dan fe del año tan complejo de trabajo que ha tenido Alfonso Herrera, alejado de reuniones familiares o de amigos como lo fue la boda de Maite Perroni.

¿Qué es la 5ta Reunión Anual de la Cumbre de Liderazgo Hispano (HLS)?

La HLS celebrará su 5ta Reunión Anual este 7 y 8 de diciembre en las oficinas centrales de la ONU en Nueva York, un evento que reúne a diversos líderes internacionales en su campo, como académicos, CEOs y ONGs con el fin de unificar la agenda hispana en Estados Unidos.

Uno de los principales participantes de este año será Alfonso Herrera, quien será uno de los ponentes encargados de conversar sobre el tema principal de esta edición 2022: “Progreso y Orgullo”, así como resaltar la creación de redes para facilitar y avanzar en áreas clave para la comunidad hispana hacia el 2023 y más allá.

La participación de Herrera cerrará la cumbre del día el miércoles 7 de diciembre, donde hablará desde su experiencia de vida de ser latino y cómo continuar con su aportación en el ensalzamiento de la comunidad latina y la hispanidad en Estados Unidos, además hablará de los esfuerzos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), donde es embajador de buena voluntad desde 2020.

Entregado a estas causas

Sobre esta invitación, Alfonso Herrera, ha destacado esto en su participación.

“Me siento muy honrado en participar como orador en la Cumbre de Liderazgo Hispano (HLS) y ser parte de los miembros que colaborarán en la unificación de la agenda hispana en Estados Unidos para 2023 y en el futuro”.

Esta cumbre culminará la totalidad de sus actividades el 8 de diciembre, el día de “la igualación salarial latina”, con discursos de la icónica activista estadounidense Dolores Huerta y de la honorable Helle Thorning-Schmidt, ex primer ministro de Dinamarca.

En el caso del Hispanic Star Awards 2022, la Fundación We Are All Human, dedicada a la movilización y apoyo a la comunidad hispana en los Estados Unidos, anunció que Dolores Huerta, Alfonso Herrera y Joanna Peña-Bickley serán las personalidades homenajeadas con los Hispanic Star Awards 2022 en su segundo evento anual conocido como Gala We Are All Human que se celebrará el 8 de diciembre, en el Gotham Hall en la ciudad de Nueva York.

"Me siento agradecido con la fundación We Are All Human por este reconocimiento, pues me brinda la posibilidad de honrar desde mi trinchera a la comunidad latina, misma que hace una labor titánica aportando día con día en diversos rubros profesionales en los Estados Unidos.", concluyó.

SIGUE LEYENDO

Triunfaron juntos como protagonistas, pero ¿su romance fue real?