Jimena Sánchez presume su cuerpazo a sus 38 años en coqueto pantalón de cuero

Este lunes 5 de diciembre, la guapa conductora de televisión, Jimena Sánchez se convirtió en tema de conversación en la industria de la farándula después de compartir una historia en Instagram en la que presumió toda su belleza con un coqueto look que le quedó a la perfección y así se lo hicieron saber sus fieles seguidores.

Ante sus millones de seguidores, la también experta en deportes subió una imagen que no pasó desapercibida para nadie pues a los pocos minutos comenzó a aparecer en los distintos medios del espectáculo, dejando claro que es una de las artistas favoritas en la actualidad.

Jimena Sánchez se luce en pantalón de cuero

En sus historias en Instagram, la figura más famosa de "Fox Sports" subió una imagen en la que demostró que la moda forma parte de su día a día con un ajustado look que le quedó a la perfección o al menos así se lo hicieron saber sus fieles seguidores, quienes se rindieron ante su belleza.

Desde el estadio de futbol, la también modelo de 38 años se lució con un ajustado pantalón de cuero que resaltó sus pronunciadas curvas. El look lo complementó con una entallada blusa en color negro, provocando un sin fin de reacciones entre los internautas.

Como era de esperarse, el look de Jimena Sánchez no pasó desapercibido para nadie alcanzando, a los pocos minutos, miles de comentarios y recibiendo millones de "me gusta", dejando claro que es una de las famosas con mayor número de interacciones en las redes sociales.

Jimena Sánchez brilla en redes y la tv

Como te comentamos anteriormente, Jimena Sánchez se ha consagrado como una de las estrellas más importantes en redes sociales y en la televisión. Actualmente puede presumir ser una de las famosas con mayor número de interacciones en las distintas plataformas digitales.

En Instagram, la modelo cuenta con más de nueve millones de seguidores, además, es una de las colaboradoras más destacadas de la cadena deportiva "Fox Sports", donde cubre programas de lucha libre, futbol americano, béisbol y futbol.

