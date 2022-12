Bellakath: esta es la razón por la que “Gatita” no puede salir de tu mente

Una de las canciones que no han dejado de sonar estas últimas semanas del 2022 es “Gatita”, un tema de la estrella urbana conocida popularmente como Bellakath y que es utilizado para musicalizar desde videos de TikTok hasta para armar la fiesta en festivales de música urbana y electrónica.

Lo que ha llamado la atención del público es la belleza de la intérprete de la singular pieza, se trata de Katherinne Huerta (Bellakath), que nació el 5 de octubre de 1998 en la Ciudad de México y cuando tenía alrededor de 20 años finalmente consiguió un espacio para participar en el exitoso programa de TV Azteca llamado “Enamorándonos”, de esta manera logró uno de sus grandes sueños que fue empezar una carrera en el espectáculo y ser famosa.

Aunque después se inclinó por la música y se consolidó como una propuesta para eventos masivos, debido al alcance de sus canciones como “Sonido Bellako”, “La abogada”, “Lluvia de micheladas”, “Fabulosa de París” y “Cumbiatronik”, ahora la celebridad está en boca de todos y al parecer ya se sabe por qué.

Bellakath es originaria de la Ciudad de México. FB/bellakath

¿Cuál es el secreto de “Gatita”?

En un video que se encuentra en TikTok desde la cuenta del usuario @Atraxmusica se responde a la pregunta de ¿Por qué Gatita es tan adictiva?, según los creadores del audiovisual en donde se muestra un programa de edición de audio aseguran que tiene sonidos muy similares al de la canción “La Carcacha”, un tema que hizo famoso Selena en 1992.

Aseguran que hay varios elementos que hacen muy parecidos a los dos proyectos, mientras que los usuarios respaldan dicha teoría con comentarios como: “Con razón luego la canto y mezclo las letras una gatita que le gusta el mambo me cuida como reina un hombre de verdad” y “yo me di cuenta a la primera, y también me di cuenta de que nuestro cerebro le gusta lo que ya conoce”, por mencionar algunos.

Los comentarios que avalan la teoría. Captura de pantalla

Más sobre Bellakath

El nivel de estudios de la estrella corresponde a que es egresada de la carrera de Derecho y continúa sus estudios en criminología en la Universidad Nacional Autónoma de México.

En YouTube acumula 280 mil suscriptores, en Facebook 295 seguidores, mientras que en Instagram reúne a más de 744 mil personas que están al pendiente de su vida personal y de su carrera.

Tiene una hermana llamada Hannia y conocida como “Foxy” de tan solo 21 años y quien también se desempeña en la música como DJ.

Fue una de las celebridades que más cautivó a los espectadores en el Festival Flow Fest.

