Andrea Escalona comparte íntima sesión de fotos de su embarazo

Andrea Escalona se ha consolidado como una de las presentadoras más queridas de la televisión mexicana y apenas el pasado mes de junio dio una gran noticia en el programa “Hoy”, pues ante la audiencia y sus compañeros reveló que próximamente se convertirá en mamá, ya que en ese momento tenía tres meses de embarazo.

Recordemos que Andrea Escalona es hija de la fallecida productora Magda Rodríguez y recientemente en entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, Andrea reveló que aunque el nombre de Magda no es quizá su favorito, pero que por amor así nombrará a su primera hija si es que llegaba a tener una niña.

A pesar de que actualmente no está al aire en televisión nacional a través del matutino, lo cierto es que ahora Andrea Escalona ha desatado furor a través de redes sociales, en donde se mantiene activa y recientemente llamó la atención de los reflectores del mundo de la farándula debido a que posó para una sesión fotográfica al natural.

Fue a través de su perfil personal en Instagram que la exitosa comunicadora decidió hacer públicas un par de fotografías en las que modela de manera visiblemente feliz rumbo a la recta final de su gestación, presumiendo su gran pancita.

Andrea Escalona modeló para la lente en topples (es decir sin sostén ni playera) y dio a conocer a sus seguidores que está sumamente emocionada porque empieza la cuenta regresiva para que se convierta en mamá, algo que asegura es un regalo de la vida y de su fallecida madre Magda Rodríguez.

“Eres la espera más bonita qué hay y eso que no me gusta esperar! Desde que me enteré que venías me das tranquilidad y paz. Tu abuelita se fue al cielo y con ella mi certeza, contigo regreso! Gracias por esta dulce espera” escribió la famosa a la hora de publicar esta hermosa sesión fotográfica.

fal

SEGUIR LEYENDO:

Andrea Escalona se despide de “Hoy” por el compromiso más grande de su vida y ella es la conductora que toma su lugar