Ella fue la famosa mexicana que rechazó a Pelé pese a su fortuna y ser una leyenda del futbol

Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé, murió la madrugada de ayer a los 82 años víctima del cáncer de colón. El que fuera considerado el mejor jugador de la historia y del mundo, ha sido recordado por aficionados y aquellos que pudieron conocerlo.

El jugador de Brasil era conocido por su destreza en la cancha, jugadas que fueron imitadas por otros jugadores actuales. También era conocido por su supuesto gusto por las mujeres y es que Pelé pasó por almenos tres matrimonios y tuvo siete hijos, algunos de ellos fueron reconocidos tras ser obligado.

Sin embargo, antes de llegar al altar y convertirse en papá, el astro brasileño visitó nuestro país y habría quedado flechado por una famosa cantante mexicana de la época. A pesar de su fama, esta chica no se dejó convencer y ella misma relató como fue que lo conoció.

Isabel Lascurain, la cantante que enamoró a Pelé

Pelé vino a nuestro país durante el mundial celebrado en 1986, ahí fue donde conoció a Isabel Lascurain, integrante del famoso trío Pandora, en ese entonces tenía 25 años, pero ya gozaba de gran popularidad y esto le permitió tener un encuentro con el astro brasileño.

Tiempo después, según relató la propia Isabel en una entrevista con Gloria Calzada, Pelé no la olvidó y decidió buscarla para cortejarla, incluso le llamó directamente a su casa. Sin embargo, la cantante admite haber estado muy nerviosa, pues estaba segura de sus intenciones, pero le llevaba varios años de diferencia.

Isabel Lascurain asegura que la llamó almenos tres veces y su papá la cuestionó al respecto:

A mí ni me gustaba

Según la cantante, no solo los años fueron un impedimento, sino que en aquel entonces Pelé habría tenido pareja y estaba casado, su fama y fortuna no fueron suficiente para conquistarla. Sin embargo, la integrante de Pandora rindió homenaje al astro del futbol con una foto del recuerdo que tiene junto a él.