Maribel Guardia luce sus curvas en impactante jumpsuit blanco a sus 63 años

Maribel Guardia se llevó las miradas en Instagram este fin de semana al publicar una serie de imágenes en las que hizo gala de su inigualable estilo al posar con un entallado jumpsuit blanco perfecto para la temporada, el cual en la parte superior contaba con detalles de encaje, mientras que a medida que la tela se iba alejando de los mulos, esta se iba "aflojando", creando un efecto acampanado muy en tendencia.

En este sentido, conviene destacar que a sus 63 años, Maribel Guardia siempre se ha mantenido en armonía con la moda, siempre apegada a su estilo sensual, sin dejar que su edad la intimide y la orille a dejar de utilizar los looks que tanto le gustan y que la han coronado como un sex symbol.

Maribel Guardia se lució con este look

No obstante, la actriz de "Corona de Lágrimas 2" no solo se distingue por usar descubiertos atuendos y mini vestidos, sino que también suele usar algunos outfits que resaltan su figura de una manera más discreta, tal y como lo hace este jumpsuit blanco, el cual enaltece sus curvas de una manera sutil.

De hecho, son los detalles del look de Maribel Guardia los que se llevan las miradas, pues además de contar con algunas transparencias, también tiene ciertas cintas e incluso encaje que hace que su atuendo adquiera versatilidad y la atención no se centre únicamente en lo entallado que le queda el jumpsuit a la actriz, quien por cierto lleva el cabello de una manera diferente a como solemos verla.

¿Te gusta la manera en la que lleva el cabello Maribel Guardia?

Pues aunque normalmente Maribel Guardia suele llevar su sedosa cabellera al natural con un alaciado perfecto o con unos rulos bien definidos, en esta ocasión, la participante de la obra de teatro "Lagunilla mi barrio" decidió utilizar el llamado estilo "waffleado", que son un tipo de ondas muy finas.

Respecto al calzado, la bella costarricense decidió llevar unas sandalias beige, las cuales contrastaron con su look y le dieron un plus de color a tu atuendo, el cual si bien se centró en los tonos neutro, no deja de ser un clásico para esta temporada en la cual este tipo de colores reinará en los outfits casuales.

Los detalles del jumpsuit de Maribel Guardia son perfectos para la temporada

