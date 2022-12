Pelé: ¿Quiénes son todos los hijos del ícono del futbol?

Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé, murió este 29 de diciembre debido al cáncer de colon con el que venía luchando desde hacía ya varios años, dejando un gran vacío en corazón de los aficionados del futbol, quienes lo reconocían como uno de los mejores jugadores que ha visto el mundo.

Pero, además de ser un excelente goleador, Pelé también también sabía cómo robarse el corazón de las mujeres, lo cual explica el porqué se casó en tres ocasiones y tuvo diversas aventuras, tal y como confesó recientemente para un documental de Netflix, en el cual detalló:

"Con total honestidad, he tenido unos cuantos affaires (relaciones amorosas o sexuales que no implican compromiso), algunos de los cuales terminaron en hijos, pero solo me enteré de la existencia de ellos más tarde".