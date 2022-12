Sólo para adultos: la película nueva en Netflix que no es apta para sensibles

El año está por terminar y con ello, las opciones a través de las plataformas de streaming como Netflix, Prime Video y HBO Max se extienden aún más; entre películas y series de suspenso y drama hasta el romance y la tragedia, las historias son diversas.

En esta ocasión hemos hecho la selección de una cinta alojada dentro de la plataforma, misma que ya ocupa un lugar en la sección de “tendencias” y “lo más visto en México”, esto luego de estar en la plataforma de HBO Max.

¿De qué trata “Hereditary”?

Se trata de la cinta “Hereditary”, o por su título en español “El legado del diablo”, misma que ha generado pesadillas con una niña tétrica con una sudadera naranja. De acuerdo a la página Broadband Choices, misma que cada año lanza su lista del “Science of Scare”, ésta es una de las películas más aterradoras de la historia.

En suma, ésta producción alojada actualmente en Netflix es considerada una de las más perturbadoras debido a que representa un estudio sobre las enfermedades mentales fusionadas con cultos diabólicos.

Muy al estilo de The Witch o It Follows, el suspenso es sumamente psicológico en ésta película, misma que nos muestra las cosas extrañas que comienzan a suceder en casa de los Graham tras la muerte de la abuela y matriarca.

La película ya es tendencia en la plataforma. FOTO: Netflix

Ya es tendencia en Netflix

Es derivado de ésta pérdida familiar que Annie Graham, una galerista casada y con dos hijos, comienza a mostrar sus represiones debido a que no tuvo una infancia feliz y ahora cree que la muerte de su madre puede hacer que pase página.

Sin embargo, su idea está muy alejada de la realidad, pues todo se complica cuando su hija menor comienza a ver figuras fantasmales, que también empiezan a atormentar ante su hermano.

A continuación te dejamos el tráiler de esta nueva película de terror psicológico con toques de drama y suspenso que tienes que ver ya en Netflix:

