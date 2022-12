5 fotos de Ángel Muñoz, el novio de Ana Bárbara con las que conquistó a la “reina grupera”

Poco se sabe de Ángel Muñoz, novio y próximo marido de Ana Bárbara, la pareja se ha dejado ver en algunas ocasiones juntos, pero siempre que aparecen frente a cámara denotan amor y mucha química, motivos por los que este 2023 llegarán al altar.

Aunque el mundo ha indagado en la vida del apuesto hombre que se robó el corazón de la “reina grupera”, sólo han descubierto algunos detalles como que es 15 años menor que la cantante, además se conoce que es empleado del Gobierno Americano, Agente de actores y actrices de teatro o televisión.

La pareja se conoció desde el 2014 y hay información que describe que fue gracias a su gusto por el ejercicio que sus vidas se juntaron, ya que la primera vez que se vieron fue en un gimnasio cuando ambos estaban trabajando en su cuerpo y ahora es uno de los pasatiempos que comparten.

Los enamorados radican en California, pero la intérprete de “Lo busqué”, “Bandido” y “Cómo me haces falta”, también pasa gran parte de su tiempo en México debido a su agenda de trabajo, pues a lo largo del año tiene varios eventos en diversos estados de la república y en ocasiones si es acompañada por Ángel Muñoz.

Otra de las cosas que se conoce de la relación es que Ángel está muy contento y se la lleva muy bien con los hijos de su novia, tanto que ha sido una figura paterna para Emiliano Gallardo (hijo de Edgar Gallardo), José María Fernández (hijo de José Fernández “El Pirru”) y Gerónimo (hijo de Reyli Barba).

Uno de los mensajes que Ana Bárbara subió a su cuenta de Instagram en donde habla de lo importante que es para ella compartir su vida con una persona que se porta como un ángel con ella y puntualiza en que no da más detalles sobre su amado porque a él le gusta la discreción.

"Aunque desde muy niña creí en los ángeles siempre deseé toparme con uno que se convirtiera en un ÁNGEL GUARDIÁN en mi vida, y no sólo de nombre, si no para acompañarme en buenos y otros no tan buenos momentos día a día. Aunque sé que eres pro discreción, hoy que se celebra por lo alto la amistad y el amor, te quiero dedicar "mi corazón" que dice sí. ¡Te amo y gracias por ser un Ángel en toda la extensión de la palabra PARA SIEMPRE y para todos estás presente!", dice la cantante en su perfil de Instagram.