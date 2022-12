El actor mexicano que triunfó el Hollywood pero que tuvo una trágica muerte

No solamente María Félix, Pedro Infante, Javier Solís o Jorge Negrete destacaron dentro de la oleada del cine mexicano sino que existieron diversas figuras que si bien no son tan recordadas como los antes mencionados, sí lograron destacar en dicha época por sus actuaciones dentro del cine.

Tal es el caso de Rodolfo Acosta nació el 29 de julio de 1920 en El Chamizal, Chihuahua, sin embargo, con tan solo tres años su familia decidió mudarse a California, por lo que fue ahí donde creció y se desarrolló, también fue aquí donde muy cerca de Hollywood pudo desarrollar su gusto por las artes escénicas por lo que comenzó su formación como actor.

Sobre su carrera

Cuando tenía 19 años recibió una beca para continuar su formación artística en el Palacio de Bellas Artes, por lo que sin pensarlo se mudó a la Ciudad de México.

Fue en 1948 cuando tuvo la oportunidad de participar con el conocido director de wéstern John Ford en la cinta “El fugitivo” codirigida con Emilio “El Indio” Fernández, bajo la fotografía de Gabriel Figueroa donde actuaron además Dolores del Río y Pedro Armendáriz.

Aquí Acosta dio sus primeros pasos en Hollywood en un papel que el mismo director le ofreció; de este proyecto se generó una buena amistad con John Ford con quien volvería a trabajar en la posteridad.

Su paso por Hollywood

Gracias a su participación en la cinta “Rosenda” en 1948 al lado de Fernando Soler y Rita Macedo bajo la dirección de Julio Bracho, se empezó a especializar a interpretar personajes de villanos.

En su trabajo en Hollywood pudo trabajar con grandes estrellas como John Wayne, Elvis Presley, Robert Mitchum, Marlon Brando, Rock Hudson, Glenn Ford y Gregory Peck en películas como: Wings of the Hawk (1953), A Life in the Balance (1953), The Littlest Outlaw (1955), Bandido (1956), The Proud Ones (1956) y The Tijuana Story (1957).

El 7 de noviembre de 1974, el actor murió de cáncer hepático en la Motion Picture and Television Country House and Hospital en Woodland Hills, California, y fue enterrado en Hollywood Hills en el Forest Lawn Memorial Park.

