Brilló como estrella infantil en Papá Soltero y así luce a 28 años del final de la serie

Una de las series más famosas de la televisión mexicana fue Papá Soltero, lanzada en 1987, en la que hubo varios personajes entrañables que dejaron una huella imborrable en sus espectadores, tal como lo hizo Vicky, la pequeña sobrina de César Costa que destacaba por su roja cabellera y dulce voz.

Con apenas cuatro años, Pamela Verni realizó un casting que le permitiría después dar vida a ese tierno personaje en 1991, aunque previamente ya había participado en varios comerciales porque su mamá y otros familiares también se dedicaron a las artes escénicas, incluso ya había participado en algunos capítulos de una telenovela.

"La relación sobre todo con los hermanos Quiroz, con Edith (Márquez) que en ese momento eran chavos. jóvenes, yo creo que a esa edad, veintitantos, me imagino que tenían, pues no te late tanto llevarte con una niña de cuatro, entonces la verdad es que no me hacían mucho caso", compartió en una entrevista para el canal de YouTube Pulpo Culto.

Así lucía la pequeña Vicky en "Papa Soltero". Foto: Especial

Pero luego de 30 años qué ha sido de la tierna pelirroja que vieron los mexicanos en varios capítulos de esa famosa serie, a qué se ha dedicado: la joven de 35 años hoy es maestra certificada de yoga, bailarina y cuenta con una academia de arte.

"Llegan a mi Instagram personal, a mis redes sociales, mucha gente me escribe así de oye tú eres la niña de Papá Soltero, entonces me impresiona porque esto sucedió hace 30 años", agregó.

Ahora además de la danza clásica, es maestra de yoga. Foto: Especial

Según reveló la propia Pamela, fueron sus padres quienes decidieron que le diera prioridad a sus estudios y no así a la actuación; sin embargo, inició su formación en ballet clásico y diferentes áreas de la danza, canto, piano, y participó en obras de teatro musical.

Además, tras estudiar Mercadotecnia en el Tecnológico de Monterrey y ser parte de una empresa de tecnología durante algún tiempo, decidió abrir una escuela de teatro musical, y aunque no tiene ningún proyecto en concreto para volver a la televisión en el corto plazo, le gustaría hacerlo como conductora.

Es muy activa en su cuenta de Instagram. Foto: Especial

