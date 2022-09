Papá soltero: Así luce actualmente Luis Mario Quiroz, "el hijo menor" de César Costa | FOTOS

El próximo 14 de septiembre se cumplirán 28 años desde la última emisión de “Papá Soltero”, una de las series más exitosas de la década de 1980 en la televisión mexicana y por ello, en esta ocasión te diremos qué fue de Luis Mario Quiroz, el niño actor que brilló con su querido personaje de “Cesarín”, además, te presentaremos algunas fotografías en las que queda evidenciado cómo es que luce actualmente “el hijo menor” de César Costa.

El nombre real de “Cesarín” es Luis Mario Quiroz Acosta, nació el 20 de junio de 1974 en la Ciudad de México y antes de brillar en “Papá Soltero” el talentoso actor infantil ya contaba con experiencias anteriores dentro del mundo de la actuación pues desde muy temprana edad estuvo involucrado en el ambiente artístico gracias a su hermano mayor, Gerardo Quiroz, quien ya tenía una carrera en la televisión.

Luis Mario Quiroz era considerado como un auténtico niño prodigio en la actuación. Foto: Especial

El debut actoral de Luis Mario Quiroz ocurrió cuando apenas tenía cinco años de edad y tuvo un pequeño rol dentro de la película llamada “Retrato de una mujer casada” (1979) y debido a que derrochó talento, en los siguientes años siguió siendo considerado para participar en otras producciones tanto en la pantalla grande como en distintas telenovelas y programas de diferentes cortes, por lo que logró posicionarse como una de las figuras infantiles más prominentes del momento.

En el año de 1987, Luis Mario Quiroz se consagró como toda una estrella luego de derrochar talento en la película “Mariana, Mariana” la cual, es una adaptación de “Las batallas en el desierto” de José Emilio Pacheco” y debido a su actuación recibió un reconocimiento especial por parte de Los Premios Ariel, lo cual, confirmó su talento y le dio un mayor prestigio dentro del gremio artístico.

También en el año de 1987, Luis Mario Quiroz fue considerado para formar parte del elenco de “Papá soltero” donde compartió créditos con César Costa, Edith Márquez y con su hermano Gerardo Quiroz. Dicha producción fue todo un éxito y el personaje de “Cesarín” se posicionó como uno de los más queridos por el público pues jugaba un papel trascendental en el desarrollo de la historia, además de tener un carisma natural que conquistó a todo el público.

"Papá Soltero" duró siete años al aire. Foto: Especial

Cabe mencionar que, el público se encariñó tanto con Luis Mario Quiroz debido a que a través de los siete largos años que duró la serie se presenció su transición de niño a todo un adolescente y en las últimas temporadas del programa comenzó a despuntar como todo un galán hasta que en 1994 finalizó la serie.

Luis Mario Quiroz después de “Papá Soltero”

Luego de brillar en la televisión y en el cine, Luis Mario Quiroz intentó incursionar en mundo del futbol y por ello dejó un poco de lado su carrera artística por lo que sus apariciones a cuadro disminuyeron significativamente, sin embargo, una vez entrada la década de los 2000 regresó de lleno a la actuación participando en diversas telenovelas.

En los años posteriores, Luis Mario Quiroz también se involucró en la producción y se sabe que actualmente goza de un gran prestigio dentro del gremio artístico debido a que ha producido una gran cantidad de exitosas puestas en escena.

Luis Mario Quiroz sigue manteniendo contacto con sus compañeros de "Papá soltero". Foto: Especial

Actualmente, Luis Mario Quiroz tiene 48 años, se sabe que está casado y que no tiene hijos pues se encuentra completamente enfocado en su trabajo como productor, además, se ha encargado de transmitir todos sus conocimientos a las nuevas generaciones de artistas a través de cursos dirigidos a los talentos infantiles, además, se sabe que participó en el piloto del remake de “Papá soltero”, la cual, todavía no tiene definido si saldrá al aire o no.

Así luce actualmente el emblemático "Cesarín". Foto: Especial

