Alfredo Adame ya hizo su testamento y dejó fuera a sus hijos por “mal agradecidos”, así repartió su fortuna

Durante las últimas horas el nombre de Alfredo Adame ha encabezado las listas de tendencias en distintas plataformas de redes sociales debido a que dio a conocer que ya realizó su testamento, del cual, dejó fuera a los hijos que procreó con su exesposa Mary Paz Banquells, a los cuales, calificó como unos auténticos mal agradecidos, por lo que a continuación te contamos cómo es que repartió su fortuna el polémico actor y conductor de 64 años de edad.

Fue durante una entrevista para el portal de “TVyNovelas” donde Alfredo Adame confesó que actualmente ya no es dueño de absolutamente nada de su fortuna pues se la heredó en su totalidad a su hija Vanessa, quien ya administra todos sus bienes y solo “le da para sus chicles” al también político.

Alfredo Adame heredó todos sus bienes a su hija Vanessa. Foto: Especial

“Ya no soy dueño de nada, todo lo que tenía, mis cuentas de banco, mis propiedades, m yate… todo se lo heredé en vida a mi hija Vanessa, ella ya es la dueña de todo y nada más me da para mis chiles (…) ya hice mi testamento, yo nada más le digo a mi hija: “Voy a tal lado, me hace mi cheque y adiós” Ya no manejo tarjetas de crédito, de débito, ni absolutamente nada”, señaló Alfredo Adame.

Al ser cuestionado sobre si existe la posibilidad de heredarle algo a los tres hijos que procreó con Mary Paz Banquells (Sebastián, Diego y Alejandro), el actor de telenovelas aseguró que no contempla dejarles ni un solo peso por “mal agradecidos”, además, aseguró que ni siquiera la intención de volver a verlos.

Alfredo Adame dejó fuera de su testamento a sus tres hijos por "mal agradecidos", Foto: Especial

“Nada, en lo absoluto, para gente mal agradecida ¡nada! Cada día que pasa me doy más cuenta de todo lo que hicieron la mamá y ellos, así que ya están fuera de mi vida y no tengo ninguna intención de arreglar nada con ellos ni volverlos a ver”, sentenció Alfredo Adame, quien en la misma entrevista aseguró que sigue generando miles de pesos con el envío de saludos y en su faceta de DJ pese a que muchas personas lo creen en la ruina.

Alfredo Adame está abierto al amor

Hace unos meses atrás, Alfredo Adame sostuvo una breve, pero intensa relación con Magaly Chávez, incluso, el galán de telenovelas ya tenía planes de boda, sin embargo, la pareja terminó su amorío de forma repentina y fue en la entrevista para TVyNovelas donde el actor de 64 años confesó que la ruptura se originó porque tenía fuertes sospechas de que la exparticipante de “Enamorándonos” era une mujer transexual, no obstante, aseguró que esta mala experiencia no le ha quitado las ganas de encontrar el amor y hasta detalló cuáles son los requisitos que debe tener su mujer ideal.

Magaly Chávez fue la última pareja de Alfredo Adame. Foto: Especial

“Ahorita estoy abierto al amor, si se me aparece una mujer decente y educada, autosuficiente, que no sea una mantenida, viciosa, perversa o malvada… a quien yo ponga como mi pareja la hago hasta arriba: a Mary Paz Banquells por ejemplo, no era nadie y sigue sin ser nadie, nada más se casó conmigo y se fue para arriba, Diana Golden igual”, aseguró Alfredo Adame, quien en otro fragmento de la entrevista aseguró no estar arrepentido de ninguna de sus polémicas.

SIGUE LEYENDO:

Desde la cama, "La Bebeshita" presume sus curvas con revelador bikini neón

Karely Ruiz eleva la temperatura con atrevido body de aberturas

Sugey Ábrego paraliza la red con atrevido baile en lencería