Vinculan a proceso a Alfredo Adame por discriminación contra la madre de Gustavo Adolfo Infante

Gustavo Adolfo Infante informó que le ganó una batalla legal a Alfredo Adame, a quien hace algunos meses demandó al actor debido a una serie de declaraciones que hizo contra su madre. El periodista de espectáculos destacó que el polémico conductor y actor fue vinculado a proceso por los delitos de discriminación en contra de la señora Elvia Inés Seañez, y explicó si podría ir a la cárcel debido al agravio.

Durante sus programas matutinos como "Sale el Sol" y su transmisión en YouTube, el también conductor de Imagen TV explicó que el día de hoy su abogado le informó que un juez consideró que existen elementos suficientes para iniciar su proceso penal en contra de Alfredo Adame por el delito de discriminación en contra de la mamá de Infante, y de resultar culpable podría ser sentenciado, sin embargo, aclaró que el actor no podrá ir a la cárcel, pero que sí quedará "fichado".

"No lo mantendría en prisión, o sea no va a la cárcel, si provocaría que quedara fichado con antecedentes penales, y ante la comisión de cualquier otro delito ya no podría evadir su reclusión en un penal", leyó en vivo el mensaje que le mandó su representante legal este miércoles por la mañana. Esto representa una victoria para el comunicador, quien desde hace un par de años mantiene una batalla penal con el ex conductor de Hoy.

Hace algunos meses, Gustavo Adolfo Infante acudió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para interponer una demanda contra Adame, por violencia mediática, violencia de género y extorción en contra de su mamá, ya que durante un programa despotricó contra la mujer, 85 años, a quien calificó como "bruja negra" y dio otros agravios, provocando la furia del comunicador quien inició un proceso legal contra el polémico actor, quien se ha visto involucrado en diferentes peleas.

Gustavo Adolfo Infante va contra Sergio Mayer

Durante su programa de YouTube, el titular del programa "De primera mano" también dio a conocer que a Sergio Mayer se le puso una orden de restricción para que no pueda acercarse a su esposa e hija, ya que explicó que durante una entrevista con Jorge "El Burro" Van Rankin, se burlaron de su familia, por lo que ahora tienen que quitar los comentarios que hizo el ex miembro de Garibaldi, quien también tiene una intensa pelea mediática con el periodista.

Sergio Mayer también tiene problemas con el periodista Foto: Especial

"Sergio Mayer insistió con demandar(me) con puros proyectos falsos, con puras mentiras a mi y a Grupo Imagen por daño moral. (...) Estamos demandando a Sergio Mayer, te puedo asegurar que Sergio Mayer también va a pagar porque no puede estar haciendo perder el tiempo a la justicia", sentenció Infante, quien también recordó que el artista y político fue vinculado con personalidades del crimen organizado.

