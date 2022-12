3 participantes de Enamorándonos que triunfaron después del reality show de TV Azteca

"Enamorándonos" fue un nuevo formato de programa que tuvo mucho éxito en la televisión mexicana. Se transmitía por las tardes y poco a poco fue tomando fuerza, pues fue renovado varias veces e incluso se extendió su duración, aunque solo se trataba de participantes buscando el amor.

La dinámica consistía en tener a varios chicas y chicos que presentaban casting y quienes recibían pretendientes del público para salir en citas y encontrar el amor. Aunque se formaron muchas parejas, también hubo truenes y hasta se dijo que todo era actuado y exagerado.

Varias personalidades se mantuvieron a lo largo de sus temporadas y tras el inesperado final de "Enamorándonos", solo unos cuantos siguen siendo recordados y han logrado triunfar en otros programas y en las redes sociales, sobre todo las chicas que siguen vigentes gracias al programa.

Se dieron a conocer en Enamorándonos, hoy triunfan en las redes sociales

Bebeshita

Es una de las más populares del programa, no solo por su apodo, sino por su personalidad. Aunque muchos no la soportaban, supo ganarse el cariño del público con su forma sincera de ser. Actualmente es una influencer y hasta debutó en la música, también ha aparecido en programas como Master Chef Jr.

Bellakath

Es una de las más actuales, la joven se hizo viral hace poco con "Gatita", una canción que se popularizó en TikTok, aunque anteriormente ya había sacado varias canciones sin despegar por completo. Actualmente es cantante de música urbana, se graduó de la carrera de Derecho, hace TikToks y hasta se presenta en festivales como el Flow Festival.

Vanda

Aunque no fue tan conocida, algunos aún la recuerdan, sobre todo porque era una de las participantes más bellas de "Enamorándonos". Ella era una diseñadora de tatuajes y tuvo varias citas, pero después salió del programa y ya no se supo de ella. Sin embargo, como muchas otras chicas, ha logrado posicionarse en la plataforma de Only Fans y hasta tiene su propio negocio de tatuajes.