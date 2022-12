Hermano de Alejandro Speitzer asegura que no usa calzones en Año Nuevo, ¿por qué?

Así como tú, los famosos también celebran estas fechas navideñas, algunos prefieren las grandes fiestas y reuniones y otros más les gusta algo menos ostentoso y más familiar, tal es el caso del actor Carlos Speitzer quien es hermano de Alejandro Speitzer.

Y es que el joven actor nacido en Sinaloa hace unos días platicó con un reportero sobre cómo estaría esta Navidad compañía de su mamá y de su famoso hermano Alejandro Speitzer pues considera que estas fechas son muy familiares, además también compartió algunos de los rituales que practicará para dar la bienvenida al año nuevo y sorprendió pues asegura que no usa calzones.

De acuerdo con su plática con el reportero Edén Dorantes, Carlos y su familia siempre intentan darle un toque sinaloense a su cena de navidad pues pretenden incluir los famosos frijoles puercos, mientras que en Año Nuevo ya no lo celebrará con su famoso hermano Alejandro Speitzer ya que éste viajará a grabar una nueva serie que tiene en puerta.

Debido a lo anterior, el ex participante de “Las Estrellas bailan en Hoy” reveló que ha propuesto a su mamá irse a recibir el 2023 a una “playa hippie” pues los lugares tradicionales como Acapulco u otros sitios turísticos en estas fechas están muy concurridos, cosa que no le encanta al también actor.

Y aunque compartió que está tratando de convencer a su mamá de irse a la playa hippie, aún no es un hecho, pero lo que sí es seguro es que realice algunos rituales para atraer la abundancia o el amor en el 2023.

Pues según cuenta Carlos Speitzer hace un par de años celebró el año nuevo en Acapulco con la que era su novia y vio que en la mesa de a lado como ritual se daban unos a los otros un billete esto con la firme intención de comenzar el año recibiendo dinero y efectivamente le fue muy bien por lo que este año lo repetirá.

Ante esto, el reportero cuestionó al actor si es que también como ritual es de los que usa la ropa interior de algún color en específico por lo que Speitzer aseguró que él ni siquiera usa calzones.

“No, a mí me gusta andar sin calzones, no, no, no yo creo que lo que uno quiera respecto al amor tiene que trabajarlo, tiene que andar ese camino y propiciar que las cosas pasen y con el dinero es lo mismo, ¿no?, no creo en la suerte”, dijo Carlos Speitzer.