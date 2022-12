Maya Nazor enciende la red al presumir su cinturita en diminuto top

A pesar de que no está pasando su mejor momento tras su separación de Santa Fe Klan, Maya Nazor continúa conquistando a sus millones de seguidores en redes sociales. En su cuenta de Instagram, la influencer compartió una arriesgada imagen con la que encendió la red debido a que mostró su cinturita al lucir un look casual de diminuto top, que también dejó ver un poco más, confirmándose como una de las celebridades más sensuales de internet.

La creadora de contenido, de 23 años, informó hace unos días que ya no está con su novio Ángel Quezada, nombre real del rapero y padre de su hijo Luka. Sin embargo, ha demostrado que esto no será impedimento para que continúe su carrera en las plataformas digitales, ya que aún sigue compartiendo fotos y videos en sus cuentas oficiales, como lo hace al enseñar sus mejores atuendos, colocándose como un ícono de la moda para las mujeres jóvenes, sobre todo para aquellas que ya son madres.

Maya Nazor seduce a sus seguidores con escote underboob

La ex pareja del intérprete de "Así soy" subió este miércoles en sus historias de la plataforma de Meta una imagen en la que se luce desde lo que parece ser su baño. En la postal, se observa a Nazor parada frente al espejo sosteniendo su celular y mostrando su outfit casual, el cual llama la atención por su diminuto top azul de mangas largas, que tiene un arriesgado escote estilo underboob, diseño que se caracteriza por dejar ver la parte baja del busto, dándole un toque sensual a la prenda.

Maya Nazor muestra escote underboob y cinturita Foto: Captura de pantalla

La influencer combinó la pieza de ropa con un pantalón blanco a la cadera, lo que le permitió que presumiera sus curvas y su diminuta cintura, que es tan admirada por sus millones de fanáticos, quienes se preguntan si se hizo alguna cirugía después de dar a luz a su bebé, pues con tan sólo 5 meses, Maya Nazor luce un vientre plano. Sin embargo, la joven madre ha aclarado que por el momento no se ha sometido a ningún procedimiento estético, sólo se ha apoyado de fajas modeladoras y a su genética.

Aunque esta vez no se pueden ver los comentarios halagadores que le dejaron a la creadora de contenido, estamos seguros que sus fanáticos no sólo le enviaron mensajes en los que reconocen que es una de las celebridades más bellas del internet, también le mostraron su apoyo tras conocer su ruptura con Santa Fe Klan, con el que tuvo una relación desde hace poco más de un año y que se había dejado ver muy enamorada.

Desde hace varios meses se había especulado el término de la relación entre Maya y Ángel, sin embargo, la influencer lo negó y hasta se dejó ver junto a él en conciertos e importantes alfombras rojas. No obstante, el pasado fin de semana hizo un en vivo en donde sus fans le preguntaron por el rapero originario de Guanajuato, y reveló que ya no estaban juntos, por lo que pidió a sus seguidores que no tocaran más el tema y que más adelante les platicaría un poco de lo que pasó.

La influencer destaca por sus looks IG @nazormaya

Sin embargo, ahora que Santa Fe Klan anunció la canción “Separaos”, muchos especulan que se podría tratar de un montaje para darle publicidad a su nuevo tema que se estrena el próximo 23 de diciembre. Las sospechas se deben a que anteriormente fingió ser arrestado durante una transmisión en vivo, sólo para hacer más ruido después de que anunciara su concierto en la Arena Ciudad de México en noviembre pasado.

