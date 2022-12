Ángela Aguilar luce su diminuta cintura en un corset rojo con el que se impone como la más hermosa del regional

A sus 19 años Ángela Aguilar es una de las celebridades más importantes del regional mexicano, con el talento que le fue heredado por sus padres y abuelos ahora sorprende a quien la escucha cantar y la ve arriba del escenario, pues no solo es una mujer muy hermosa, todo en ella hace complemento para lograr una verdadera artista.

Además de la voz, el talento para componer y su interpretación, Ángela Aguilar presume una figura de impacto, en especial una diminuta cintura que se aprecia más cuando lleva puestos los corset que utiliza para los eventos de “Jaripeo sin fronteras” gira que hace con su padre Pepe Aguilar y su hermano Leonardo Aguilar, o “Mexicana enamorada” que realiza en solitario en donde solo canta los temas de su proyecto.

Ángela Aguilar en su presentación musical. Captura de video

Ángela Aguilar ha dejado claro que, aunque no es una chica que muestra sus días en el gimnasio o que come pura lechuga, siempre trata de cuidar su salud y su cuerpo, según información de un portal en Internet llamado “Body size”, la celebridad cuenta con medidas casi "perfectas ".

El peso de Ángela Aguilar es de 58 kilogramos, la estatura de 1.70 centímetros, su medida de pecho es de 81 centímetros, de cintura 62 centímetros y de cadera 86 centímetros, por lo que también se puede desenvolver como una modelo, tal y como lo hizo recientemente al lucir las prendas de lencería de la firma “Savage X Fenty”, de la estrella internacional Rihanna.

Las rutinas de Ángela Aguilar

Otra de las cosas que ha sorprendido a los millones de fanáticos de la intérprete de “Dime cómo quieres”, “En realidad” y “Ahí donde me ven” es que ha mencionado que en su camerino una de las cosas que no pueden faltar son sopas instantáneas, algo que no puede creer la audiencia, ya que este tipo de alimento no es recomendado para quien está cuidando su figura.

En su poco tiempo libre la estrella grupera se ha mostrado realizando algunas rutinas de ejercicio junto a su hermana Aneliz Aguilar, en diversos videos que están en la cuenta de YouTube de la cantante se aprecia la manera en la que se ejercitan desde casa.

