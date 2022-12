Pati Chapoy responde mensaje de Alexa Parra y Ginny Hoffman tras críticas a Ventaneando

Luego del mensaje que dio Alexa Hoffman en su cuenta oficial de Instagram en relación con el mensaje que envió su padre Héctor Parra a través del programa Ventaneando, Paty Chapoy respondió al reproche de la hija de Ginny Hoffman.

Durante el programa de noticias del mundo de la farándula, la hermana de Daniela Parra, muestra su descontento explicando lo que hizo su papá, con el objetivo de manipular a la gente a lo que la periodista y titular del programa afirmó;

“Tiene mucha razón esta jovencita en haber subido este video, su mamá Ginny Hoffman la apoya porque también publicó en redes un mensaje para su hija”, inició su mensaje.

Ginny Hoffman apoya a su hija tras su video Foto: IG @ginnyhoffman_

Tras este mensaje que compartió Ginny a su hija Alexa, la periodista indicó que esta era una historia muy triste, ya que lamentablemente viven esta situación muchas niñas y adolescentes en México; "En esta ocasión es mucho más lamentable porque dos hermanas están enfrentadas. Ella que acusa y la otra que defiende", dijo Chapoy.

Finalmente, la compañera de Daniel Bisogno y Pedrito Sola, recalcó que durante su programa no volverá a mencionar el tema que ha sido controversial para muchos, no hasta que se tenga una resolución legal del caso, puesto que recordemos que aún sigue el proceso y hasta la fecha Héctor Parra sigue preso en el Reclusorio Oriente.

Ginny Hoffman defendió a su hija en cualquier pulicación Foto: IG @alexaa.hoffman

Finalmente, Pati recalcó que en su programa no volverán a mencionar el controversial tema hasta que se conozca la resolución legal del caso y comentó que eso está en manos de la autoridades mexicanas y hasta que no se dé un veredicto, se dará a conocer toda la información;

"No hablaremos más sobre este tema, pero muy necesario a la vez comentarlo para que los papás pongan muchísima atención sobre lo que estén viviendo sus hijos, y no me refiero nada más a las niñas, también a los niños", sentenció.

