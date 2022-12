Alexa Hoffman envía advertencia a los medios sobre el caso contra su padre: “Tengan mucho cuidado”

Alexa Hoffman, hija del actor Héctor Parra, rompió el silencio sobre el proceso legal que atraviesa tras la denuncia que presentó contra su padre por presunto abuso sexual cuando era niña, pero esta vez para enviar una advertencia a los medios de comunicación en la que calificó como “manipulador” a su padre.

El actor permanece tras las rejas en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México desde hace más de un año, lugar donde realiza algunas actividades para pasar el tiempo como estudiar una licenciatura en Derecho, da clases de teatro y realiza algunas manualidades, esto último le permitió enviar regalos al programa “Ventaneando” para agradecer el apoyo que le han brindado tanto a él como a su otra hija, Daniela.

“Hola a todo el equipo de producción de ‘Ventaneando’, que no me lo pierdo por cierto. En esta ocasión solamente quiero agradecerles el apoyo, a todo, a todo el equipo a toda la gente que me ha apoyado, que cree en mí y también muchas gracias por el apoyo que le han brindado a mi hija Daniela que es una guerrera, una verdadera luchona ha sacado la garra como jamás lo imaginé, ha sido mi gran apoyo y es mi gran apoyo aquí”, se escucha al actor en un audio enviado al programa.

Alexa Hoffman envía advertencia

A través de su cuenta de Instagram, la joven compartió un video en el que externa su molestia por la manera en que se ha dado a conocer el proceso legal que enfrenta a través de los medios de comunicación, a quienes lanzó una advertencia al asegurar que los regalos enviados por el actor son una forma de "manipulación" y destacó la importancia del mensaje que puede dar el apoyo a Héctor Parra.

“Mi papá les mandó un mensaje desde el Reclusorio Oriente y también mi hermana y él les mandaron unos regalos, unas cosas hechas a mano y pues me tocó mucho, porque es algo que a mí también me pasó de chiquita. Esa es su manera experta de manipular y lo que me da mucha impotencia es que caigan en eso, han juzgado mi proceso, un proceso que ustedes nunca han pasado afortunadamente y también por eso lucho, para que ya no pase y si una niña de seis años y que era su hija cayó, cómo pueden juzgar ustedes que también están cayendo en su manipulación”, indicó la joven.

Añadió: "Mi mensaje aquí es para los medios de comunicación, para que tengan mucho cuidado con lo que transmiten, con lo que opinan y con lo que creen, porque no sólo es por mí, es por muchas personas que están transmitiendo que se callen y están apoyando a los agresores, entonces tengan mucho cuidado con la manipulación que están ejerciendo contra ustedes. Gracias".

Tras lo ocurrido, su madre, Ginny Hoffman, compartió un mensaje a través de su cuenta de Instagram con el que externó su cariño y apoyo a su hija: “Te amo, mi niña hermosa. Dios es muy grande y falta poco para que puedas cerrar este ciclo y sanar todo lo vivido. Eres la niña más fuerte de este mundo y sé que vas a ser la inspiración de muchos para saber que sí se puede alzar la voz, tener justicia y salir adelante contra todo”.

