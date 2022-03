Héctor Parra: Abogado revela VERDADEROS motivos por el que dejó el caso

El actor Héctor Parra se quedó sin abogado tras ocho meses de estar en prisión, pues su exrepresentante legal José Luis Guerrero, dejó el caso después de hablar con el histrión y con su hija Daniela. El licenciado reveló en entrevista con Gustavo Adolfo Infante los verdaderos motivos por los cuales dejó el caso.

Después de que se empezara a especular que el abogado abandonó a su representado debido a que no recibía dinero por su labor, Guerrero explicó al periodista de espectáculos que no estaba trabajando pro bono, pues él estaba asumiendo los gastos de la defensa, sin embargo, Daniela Parra y su padre asumieron los costos periciales, los cuales suman "decenas de miles" de pesos, aseguró.

¿Por qué dejó el caso de Héctor 'N'?

Indicó que después de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México acusó formalmente al actor por el delito de abuso sexual cometido en contra de su hija Alexa Parra cuando esta era menor de edad, él acudió todavía como su representante legal y le dio a conocer la estrategia que seguirían para poder comprobar su inocencia.

No obstante, después entró en un desacuerdo, al que calificó como "cordial y respetuoso" con Daniela y Héctor debido a los costos de este nuevo proceso. "Yo aprecio a Daniela mucho, por supuesto que a Héctor también. Tengo clara convicción de la inocencia de Héctor", dijo al confirmar que no estará al frente del caso del actor.

¿Qué pasará con la defensa de Héctor 'N'?

Durante la entrevista en el canal de YouTube de Gustavo Adolfo Infante, el abogado José Luis Guerrero negó haber estado en el caso con fines publicitarios, pues aseguró que de ser así se hubiera quedado, debido a que al proceso del acusado por Ginny Hoffman y su hija le faltan varios meses para que se resuelva.

"Yo me hago a un lado cuando mi estrategia no es reconocida y cuando lo que está en juego, desde mi perspectiva, es la libertad de un hombre inocente", indicó el jurista, quien señaló que esta decisión la tomó en acuerdo con Daniela y Héctor 'N'.

Finalmente, dijo que aún no conoce al nuevo abogado de Héctor 'N', pero que en caso de que la ex estrella de televisión no pueda conseguir uno particular, se le asignará uno de oficio. "(Tengo) la mayor disponibilidad para que en el momento que haya una mano, pueda yo pasarle la estafeta en este momento, con toda la claridad de lo que se ha venido trabajando durante estos meses previos"

SIGUE LEYENDO:

Daniela Parra explota contra Ginny Hoffman; Héctor "N" pasaría casi 30 años en prisión

HÉCTOR PARRA: Todas las telenovelas y comerciales en los que participó el actor ahora preso