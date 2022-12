Los Caligaris: ¿Quién es Federico Zapata, el integrante que insultó a los mexicanos y fue despedido?

Los Caligaris informaron a sus fanáticos que después de que Federico Zapata, insultara a los mexicanos tras tener una pelea en redes sociales, tomaron la decisión de despedirlo, pues consideraron que no representa sus valores. Ante esta situación, muchos comenzaron a preguntarse quién es este artista que tuvo un encontronazo con el público y que se dejó llevar por su fanatismo a la Selección de Argentina, haciendo que su propio grupo lo sacara de la alineación.

¿Quién es Federico Zapata?

El artista, al igual que todos los miembros de Los Caligaris, es originario de Argentina, por lo que después de que la Selección ganó el Mundial de Qatar 2022, se sentía muy orgulloso y feliz. A pesar de que muchas personas estaban felicitando a los ciudadanos de aquel país por la victoria frente a Francia, no faltaron las críticas, y Federico encontró una de ellas, a la que no reaccionó de la mejor forma, pues enfureció y contestó de manera ofensiva.

El cantante estaba feliz por la victoria de Argentina en Qatar 2022 IG @zapatafederico

Una de las cosas que dio mucho de qué hablar durante la ceremonia de la Copa del Mundo fue la actitud del portero Emiliano “Dibu” Martínez, quien recibió muchas críticas en redes, incluida la del especialista en deportes Paco Villa, que lo calificó como “el competidor más despreciable del orbe”. Ante esto, el ex trombonista de Los Caligaris explotó en su contra y comentó la publicación en Twitter de una forma muy grosera, en la que insultó a los mexicanos a los cuales describió como resentidos y envidiosos.

“Y ustedes son distintos por su envidia, resentimiento y por tener la c*la rota. Dejen de llorar, prueben con el futbol americano o el beisbol, los mejores futbolistas que tienen allá se llaman extranjeros, mar*ca”, escribió por medio de su perfil verificado en dicha red social, identificado como @fedeluiszapata. Horas después el mensaje fue eliminado y el artista pidió una disculpa para todos sus admiradores que se sintieron ofendidos por su comentario.

“Disculpas para toda la gente que se sintió ofendida por un comentario desafortunado de mi parte, no era mi intención ponerme en contra de un pueblo que me ha dado tanta alegría y tantas experiencias hermosas, no involucren a la banda porque ellos no me dicen qué escribir”, colocó Zapata en su publicación, después de que los fanáticos estaban pidiendo que sacaran a Los Caligaris del Vive Latino 2023, festival de música de los que han sido parte por varios años.

Federico era trombonista de Los Caligaris IG @zapatafederico

A pesar de las disculpas del trombonista, la noche de este martes 20 de diciembre, Los Caligaris publicaron un comunicado en el que dieron a conocer a sus fanáticos que Federico Zapata ya no será parte de la banda de rock y ska. "Sus dichos no reflejan nuestros valores, nuestros sentimientos, nuestro amor hacia México y su gente", se puede leer en el escrito compartido en las redes sociales oficiales de la banda.

"Si uno de nosotros piensa así, ya no es uno de nosotros. Nuestro objetivo siempre fue, es y será sembrar alegría y amor. México es patria y cada mexicano, un hermano", destacó la agrupación de éxitos como "Kilómetros", "Razón" y "Todos locos", la cual tiene una relación muy cercana con el público de la nación azteca, ya que siempre han tenido un buen recibimiento y sus conciertos tienen llenos totales.

