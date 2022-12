Los Caligaris anuncian despido de Federico Zapata por declaraciones sobre mexicanos

La pasión por el Mundial de Futbol celebrado en Qatar traspasó el ámbito deportivo, luego de las desafortunadas declaraciones sobre los mexicanos del artista Federico Zapata, integrante de la banda argentina Los Caligaris, la agrupación anunció a través de un comunicado que el trombonista ha sido despedido, lo que ha generado muchos opiniones encontradas sobre la decisión.

El músico generó polémica luego de responder al comentario que realizó el periodista deportivo de TUDN, Paco Villa, sobre Emiliano "Dibu" Martínez y la actitud que tuvo al recibir el Guante de Oro en Qatar 2022: "es un gran arquero, admirable su mentalidad y calidad, pero también es el portero más fanfarrón y el competidor más despreciable del orbe", escribió el comentarista.

Las polémicas declaraciones de Federico Zapata. Foto: Captura de pantalla

En respuesta al periodista Zapata publicó en Twitter una frase que pronto causó molestia entre los aficionados de nuestro país, y aunque horas después decidió eliminar el comentario ya existían capturas de pantalla que dejaron en evidencia sus palabras: " Y ustedes (los mexicanos) son distintos por su envidia, resentimiento y por tener la cola rota… Dejen de llorar y prueben con el futbol americano o el beisbol, los mejores futbolistas que tienen allá se llaman extranjeros, marica".

Los Caligaris anuncian despido de Federico Zapata

Al respecto, y después de que los comentarios de Federico, ahora exintegrante de la banda Los Caligaris, la agrupación originaria de Argentina lanzó un comunicado en sus cuentas oficiales de redes, en el que afirmó que se sienten apenados por la situación, pues el mensaje de Zapata no refleja sus sentimientos, y el amor hacia México y su gente, por lo que tomaron la decisión de "desvincularse" del músico.

"Amigos y amigas: Nos apena mucho la situación que se ha generado a partir de los tuits publicados por Federico Zapata. Sus dichos no reflejan nuestros valores, nuestros sentimientos, nuestro amor hacia México y su gente. Ante la situación anunciamos la desvinculación de la banda de este integrante ya que sus declaraciones, llenas de violencia, no nos representan", se lee en el comunicado.

Los Caligaris anuncian separación de un integrante. Foto: TW @LOSCALIGARIS

"Si uno de nosotros piensa así, ya no es uno de nosotros. Nuestro objetivo siempre fue, es y será sembrar alegría y amor. México es patria y cada mexicano, un hermano. Si tocan a México, nos tocan a nosotros", sentenció la banda argentina para informar su postura ante la situación, esto aunque Federico Zapata se disculpó con otro par de tuits, y afirmó que fue un error involucrarse en la conversación.

"Disculpas para toda la gente que se sintió ofendida por un comentario desafortunado de mi parte, no era mi intención ponerme en contra de un pueblo que me ha dado tanta alegría y tantas experiencias hermosas, no involucren a la banda porque ellos no me dicen que escribir...", explicó el ahora extrombonista de Los Caligaris, sin embargo, los fans mexicanos de la agrupación se han manifestado muy ofendidos.

Federico Zapata pidió disculpas. Foto: TW @fedeluiszapata

