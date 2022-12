Los Caligaris: uno de sus integrantes en polémica al asegurar que los mexicanos son resentidos y tienen "la cola rota"

Las emociones durante el Mundial de Qatar 2022 entre los fanáticos se encendieron y, previo al encuentro de las Selecciones, mexicanos y argentinos se enfrentaron en las calles y más tarde al interior del estadio. La batalla continuó en redes sociales con insultos y algunas celebridades se sumaron a ello molestando aún más a la afición que enardecida esta vez se lanzó contra uno de los integrantes de Los Caligaris.

Se trata del músico Federico Zapata, quien se enganchó en uno de los comentarios que realizó el periodista deportivo de TUDN, Paco Villa, sobre Emiliano “Dibu” Martínez y la actitud que tuvo al recibir el Guante de Oro por ser el mejor en su posición en Qatar 2022: “Es el portero más fanfarrón y el competidor más despreciable del orbe”.

Federico Zapata recibe fuertes críticas por comentario contra mexicanos. Foto: IG @zapatafederico

“Ustedes (los mexicanos) son distintos por su envidia, resentimiento y por tener la cola rota… Dejen de llorar y prueben con el futbol americano o el beisbol. Los mejores futbolistas que tienen allá se llaman extranjeros, maric…”, es el mensaje con el que reaccionó el músico a través de su cuenta de Twitter, aunque ante los ataques que recibió de los fans mexicanos optó por eliminarlo.

Federico Zapata se disculpa

Fanáticos mexicanos de inmediato se lanzaron en contra de Federico Zapata a través de sus redes sociales, donde le señalaron que sus conciertos en el país “le dan de comer” y le recordaron que se acerca la participación de Los Caligaris en el Vive Latino, donde ellos están dispuestos a hacerlo pagar.

Ante ola de críticas que recibió por su actitud que algunos internautas calificaron como “antideportiva”, compartió nuevos mensajes con los que pide perdón: “Disculpas para toda la gente que se sintió ofendida por un comentario desafortunado de mi parte, no era mi intención ponerme en contra de un pueblo que me ha dado tanta alegría y tantas experiencias hermosas, no involucren a la banda porque ellos no me dicen qué escribir”.

“Fue un error involucrarme en una conversación en la que no tengo nada que ver y realmente me expresé mal. No hay bronca ni odio en mi corazón, que nadie que no me haya hecho algo malo”, añadió.

