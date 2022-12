"Charly López dice la verdad": Anna Ferro reacciona a las declaraciones contra Ingrid Coronado

Anna Ferro rompió el silencio y le dio su respaldo a Charly López, después de que este diera una entrevista en la que aseguró que Ingrid Coronado estaba esperando que le avisaran sobre la muerte de Fernando del Solar, quien fue su esposo y con el que tuvo dos hijos. La viuda del conductor de Venga la Alegría y el programa Hoy aseguró que el ex miembro de Garibaldi dijo la verdad en su conversación con una revista de espectáculos.

La última esposa del presentador argentino, que murió el pasado 30 de junio, conversó con el programa matutino de Televisa, en el que reaccionó a las recientes declaraciones que hizo el cantante de "La ventanita" a la revista Tv Notas, en donde aseguró que su expareja había tenido una mala actitud cuando el argentino estaba enfermo de cáncer. Asimismo, destacó que su marido le contó algunas anécdotas, sin embargo, no quería contarlas, por lo que sólo se limitó a decir que López dijo la verdad.

“Me la estás poniendo difícil porque mi esposo me contó varias cosas. Me lo quiero guardar para otra ocasión. El señor Charly habla con la verdad”, apuntó Ferro, quien ha recibido el apoyo del cantante y conductor después de que Coronado comenzó a decir que la viuda de Fernando del Solar estaba ocupando una de sus casas y que hasta ya había sacado varias cosas del sitio tras la muerte del también actor argentino.

Anna Ferro reitera que Fer del Solar no dejó desamparado a sus hijos

Durante la conversación, volvió a afirmar que los hijos de Fernando del Solar e Ingrid Coronado, Luciano y Paolo, no están desamparados, tal y como afirmó la ex conductora de Venga la Alegría. Anna recordó que si bien ella es la albacea de la herencia del querido animador de televisión, sus hijos están incluidos en el documento, pues él jamás los hubiera dejado sin su protección, por lo que con estas declaraciones nuevamente desmiente la versión de la escritora del libro "MujerOn".

“Yo soy la albacea, sus hijos aparecen ahí (en el testamento), de hecho hay una cláusula en la que Fer dice para bienes pasados, futuros... también ahí lo deja dicho. Hay otras documentaciones que no puedo decir, que me incluye, porque sí iba a haber un cambio en el testamento. Yo sigo viviendo en donde vivía con Fer, que era un departamento en Cuernavaca. Cuando abrieron este relajo -de que vivía en la casa de Ingrid- no entendí”, aseguró la viuda del presentador de televisión.

Anna Ferro afirma que los hijos de Fer del Solar si tienen herencia Foto: Especial

En tanto, tras la muerte de Fernando del Solar, Ingrid Coronado informó que iniciaría un procedimiento legal contra Anna Ferro para que a sus hijos les tocara su parte de la herencia, pues consideraba que los había dejado sin bienes. Asimismo, la ahora locutora de radio se encuentra en medio de la polémica pues también está peleando por una propiedad con su exesposo y padre de su hijo Emiliano, Charly López, quien este año rompió el silencio al revelar situaciones complicadas que vivió con la presentadora.

