"Ingrid Coronado te perdono": Charly López rompe en llanto en vivo al mandarle un mensaje a su hijo Emiliano

Charly López no pudo contener las lágrimas cuando mandó un mensaje para su hijo Emiliano, del que está separado debido a los problemas que tiene con su madre, Ingrid Coronado, a la que también dijo que perdona después de todo "el daño" que le ha hecho. El ex miembro de Garibaldi tomó su programa y en vivo habló sobre los problemas que tiene con su primogénito, con el que aseguró que está dispuesto a conversar para arreglar la situación, ya que es algo que no le compete.

Después de que este martes la revista Tv Notas publicara una entrevista en donde Charly acusa a su exesposa de esperar la muerte de Fernando del Solar, el cantante y conductor habló sobre el tema en su programa "Vivalavi", en el que aprovechó para dirigirse a su hijo, de 24 años, con el que está distanciado debido a que está apoyando a su madre. El artista afirmó que este es una situación de adultos, en la que no debería involucrarse, por lo que le pidió conversar y tomar un café para arreglar las cosas.

"Esto no te compete en absoluto, me gustaría platicar contigo, te juro papi que nunca te voy a juzgar, quiero que regresemos como adultos a platicar... solamente Emiliano sabe lo que vivimos juntos", dijo López, de 53 años, quien rompió el llanto al recordar a Emiliano, con el que siempre demostró ser muy cercano a pesar de que se divorció de Ingrid Coronado desde 2006, ya que constantemente estaban juntos.

Charly López perdona a Ingrid Coronado

El intérprete de "La ventanita" mandó un mensaje a la madre de su hijo y también exesposa de Fernando del Solar, quien falleció el pasado 30 de junio de este año. Aseguró que la perdona por todos los problemas que ha tenido con ella y que espera que las demás personas a las que igualmente ha lastimado hagan lo mismo, asimismo, pidió que demuestre con acciones que es una mejor persona y no por medio de un libro, haciendo referencia a su escrito "MujerOn", en el que trata sus relaciones.

"Aquí se acaba esto, aquí queda en el programa, no vuelvo a tocar este tema, Ingrid Coronado te perdono por todo el daño que me hiciste y espero que Fernando te perdone y que la gente que haz dañado también te perdone y que tú también te perdones y que trabajes en ti para ser una mejor persona, no en un libro", indicó Charly López, quien aseguró que después de la entrevista que le dio a la revista de espectáculos y en el matutino de Canal 6.

Charly López ha perdido contacto con su hijo Emiliano Foto: Especial

Al respecto sobre la disputa de la casa, el ex integrante de Garibaldi aseguró que ese tema continuará con los abogados, pero afirmó que nunca a tratado de dañar a Coronado. Los artistas tienen un proceso legal con una vivienda que adquirieron cuando estaban casados, de acuerdo a Ingrid, Charly López no le ha pagado su parte de la propiedad en donde actualmente está viviendo, no obstante, el cantante afirma que ya le había entregado el dinero.

Finalmente, dijo que no quiere que Ingrid Coronado hable con su hijo para convencerlo de que vuelva a comunicarse con él, pues ya es mayor de edad, y tiene decisión propia, "si quiere hablar conmigo es decisión de él, si le digo que tomemos un café como adultos", concluyó Charly, quien quiere terminar con las discusiones con la ex conductora de "Venga la Alegría".

SIGUE LEYENDO:

FOTOS | Así luce el hijo de Ingrid Coronado y Charly que presume ser un gran modelo