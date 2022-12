VIDEO: La vez que Jungkook de BTS se puso celoso de RM por IU

Jeon Jungkook, es conocido por ser un integrante de BTS, pero también es famoso por ser una de las mejores voces de la generación. Mientras tanto, Kim Namjoon, mejor conocido como RM, es popular por ser el líder de la boyband y uno de los mejores raperos de su generación. Ambos son muy amigos, pero en una ocasión chocaron por culpa de la cantante coreana IU.

Desde hace unos años, el maknae ha compartido con sus fans lo mucho que le gusta la cantante coreana Lee Jieun, pues en una entrevista la llamó "su tipo ideal". Además, es un fiel admirador de su música, pues su primer disco fue uno de ella. Incluso, ha asistido a sus conciertos y compra su mercancía oficial.

¿Cómo fue que Kookie se puso celoso de RM?

Recientemente, se viralizó un video donde el maknae de los Bangtan Boys, Kookie, se muestra sumamente celoso al ver a su compañero cerca de IU, la cantante coreana que es conocida por ser su chica ideal, pues en las imágenes se ve molesto al ver que hay contacto visual entre el rapero y la intérprete de "LILAC".

Aunque Jungkook no hizo nada para impedir la cercanía entre ambos cantantes, lo cierto es que usuarios en redes sociales se percataron de sus celos, ya que no es la primera vez que se molesta al ver a IU con otros chicos. "Pobre JK, sufre lo que yo sufro", "Estos celos me hacen daño me enloquecen" y "Para que veas lo que se siente", fueron los comentarios de algunos fans en el video que fue publicado en TikTok.

KJ es el miembro más joven de BTS. (Créditos: Facebook / BTS)

¿IU sabe del amor que Jungkook siente por ella?

La artista surcoreana, quien es conocida por temas como "LILAC", "Blueming" o "Celebrity", también es una talentosa actriz, pues ha trabajado en doramas como "Hotel del Luna" y "My Ahjussi". De hecho, es una de las cantantes más queridas en su país natal, por lo que no es una novedad que muchos ídolos quieran salir con ella y esté enterada de los sentimientos del maknae de BTS.

