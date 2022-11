VIDEO: Jungkook de BTS compite con IU por el cariño de este actor

Recientemente, el cantante de BTS, Jeon Jungkook y la intérprete IU compitieron por el cariño de su amigo el actor Yeo Jin Goo, quien es conocido por aparecer en dramas como "My Absolute Boyfriend" y "Beyond Evil", pues tuvo que elegir entre ambos durante su participación en el programa de televisión coreano Yongjin’s Health Center.

¿A quién eligió?

Durante su aparición, el ídolo tuvo que elegir entre dos de sus mejores amigos, Kookie y Ji-Eun, pues le cuestionaron que a quien llamaría primero en caso de que ambos lo necesitaran al mismo tiempo. "Si tuvieras dos llamadas perdidas, al mismo tiempo de IU y Jungkook, ¿a quién le llamarías primero?", preguntaron a Jin Goo.

Ante esto, el actor coreano, quien pronto estrenará su película llamada "Ditto", dijo que elegiría llamar primero a la cantante de "LILAC", pues detalló que en Corea del Sur respetan mucho a los mayores y ella tiene 29 años, es decir es 3 años mayor que él. "Ya que Corea es un país que valora respetar a los mayores. Primero llamaré a IU, ya que es mayor que yo", puntualizó.

Jungkook nació el mismo año que Yeo Jin Goo. (Créditos: Facebook / BTS)

La amistad de Jungkook con Yeo Jin Goo

Durante el rodaje de la película “Ditto”, el cantante de BTS envió un carrito para que los actores de la película recuperaran fuerzas con las bebidas y snacks que ofrecía. De hecho, el vehículo rodante fue decorado con el rostro del actor y estaba lleno de mensajes de apoyo para él por parte de Jungkook.

Por su parte, el actor de "My Absolute Boyfriend" también ha demostrado su apoyo al "Golden Maknae", pues en sus redes sociales ha compartido lo cercanos que son publicando mensajes muy cariñosos. "Jungkook, tu voz, tu tono vocal, tus habilidades en el baile y tu gran apoyo tienen el poder para mover al mundo", escribió Jin Goo.

(Créditos: Instagram / @yeojin90)

