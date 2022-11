VIDEO: Así fue la reacción de Jungkook al notar que IU lo ignoró

Jeon Jungkook, nombre real del maknae de BTS, ha declarado en más de una ocasión su amor por la cantante surcoreana IU, quien es considerada una de las estrellas más grandes de Corea del Sur. De hecho, ha adquirido sus discos, ha asistido a sus conciertos y siempre demuestra lo mucho que la admira. Sin embargo, una vez ella lo ignoró y aquí te contamos cómo reaccionó el "Golden Maknae".

¿Cómo fue que IU lo ignoró?

Fue en los premios Melon Music Awars del 2017 cuando el cantante de los Bangtan Boys se levantó de su asiento mientras Ji-Eun estaba a punto de recibir un premio. De hecho, hizo una reverencia demostrando su respeto y admiración, pero IU no lo notó y siguió su camino sonriendo a las personas que tenía a su paso. Ante esto, algunos internautas consideran que la intérprete de "LILAC" ignoró a Jungkook, pero otros creen que solamente no lo vio.

Por su parte, el maknae decidió no levantar su cabeza y siguió mostrando su respeto por la cantante de K-Pop. De hecho, él no se mostró molesto no herido tras la reacción de su ídolo, ya que posteriormente siguió sonriendo y aplaudiendo cuando ella hablaba o cantaba en el escenario.

Su primer disco fue uno de IU. (Créditos: Facebook / BTS)

Kookie ama a IU pese a malentendidos

A pesar de esto, el "Golden Maknae" ha seguido demostrando su amor a la cantante surcoreana, pues cuando lanza nuevo material, no duda en recomendar a sus fans que la escuchen. Asimismo, menciona el nombre artístico de Ji-Eun cuando le preguntan quién es su chica ideal. De hecho, algunos seguidores afirman que Kookie la ama tanto que tiene fotos de ella en su celular.

Una vez, Kookie pidió a sus fans que escucharan el disco de IU. (Créditos: Facebook / BTS)

En otra ocasión, el maknae de los BTS fue supuestamente ignorado por la artista durante un Music Bank del 2018. Todo pasó cuando él y Taehyung se encontraban conduciendo el programa junto a IU, pero ella le desviaba la mirada y prefería ver a la cámara. Ante esto, algunos fans de la boyband creen que ella se ha sentido incomoda al saber que le gusta al "Golden Maknae".

