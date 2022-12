Zamorita: el actor que triunfó con "Tin Tan" y que sufrió violencia de su esposa

Este miércoles, 30 de noviembre, se informó sobre la muerte de Jorge Zamora, mejor conocido como "Zamorita", quien fue un destacado actor, comediante y compositor que se dio a conocer durante la Época de Oro del Cine Mexicano, ya que trabajó con personalidades como Germán Valdés "Tin Tan". Después de revelarse el lamentable deceso, muchos han recordado su obra y vida, la cual no fue fácil, ya que fue marcada por un episodio de violencia por parte de su esposa, de la cual se divorció años antes de perder la vida.

La mañana del miércoles, medios de comunicación reportaron el fallecimiento del actor, quien tenía 94 años de edad. De acuerdo a lo que su hijo Ronaldo Zamora dijo a la prensa, el artista había pasado algunos días hospitalizado debido a que estaba enfermo de los riñones, en tanto, algunas fuentes indican sufrió un infarto por la madrugada, el cual ocasionó que su deceso. Varias personalidades del medio artístico, fanáticos y personas en redes sociales han hecho un recuento de su vida y obra en los medios de comunicación.

El actor compuso canciones como "Bómboro Quiñá Quiñá" Foto: Especial

Zamorita en el Cine de Oro

El actor y compositor nació el 19 de abril de 1928 en un barrio popular de La Habana, Cuba, donde pasó sus primeros años de vida y de acuerdo con sus propias declaraciones, desde muy pequeño tuvo que trabajar para ayudar económicamente a su familia, no obstante, tuvo una infancia feliz. Ya en la juventud se interesó por el arte y comenzó a actuar, en 1948 arrancó su carrera como intérprete, y al poco tiempo se hizo compositor al escribir su primer tema "Mi adversidad".

En los años 50, Jorge fue descubierto por el comediante del también llamado Cine de Oro, Germán Valdés "Tin Tan", quien lo invitó a México para participar en diferentes películas. El actor aceptó y comenzó a incursionar en la pantalla grande en películas como "Las hermanas Karambazo", "La Tijera de oro", "Tin Tan y las modelos", "El duendo y yo" y "Frankestein el vampiro y compañía", en las que a pesar de no contar con créditos, destacó he hizo mucho más cintas, y hasta trabajó en televisión con personalidades como "Los Polivoces".

Además, de ser parte del programa de Eduardo Manzano y Enrique Cuenca, también estuvo en "Chispas de chocolate", "Derbez en cuando", "Chespirito", "XHDRBZ" y "La escuelita VIP". No obstante, otro de sus mayores logros fue en la música, pues como se mencionó "Zamorita", apodo que le dio el propio "Pachuco de Oro", era compositor, así que escribió las canciones "La basura", "Sr. Juez" y "Bómboro Quiñá Quiñá", por destacar de las más recordadas, así como "No me molesto", la cual es un tema dedicado a su madre.

Zamorita habría recibido maltrato por parte de su esposa

A pesar de su exitosa carrera en cine y televisión, Jorge Zamora se retiró del medio artístico, sin embargo, volvió a acaparar los reflectores en 2009, cuando solicitó el divorcio de su esposa Martha Catalina Rendón, con la que había estado casado por más de 30 años y había tenido a sus hijos Montserrat y Jorge Rolando. De acuerdo a lo que se dio a conocer por aquella época, el artista se separó de su pareja debido a maltrato físico y psicológico que ejerció contra él la mujer.

Al respecto, durante el velorio su hijo explicó a los medios de comunicación que desde aquel incidente en el que apoyó a su padre y se encargó de él, ya no ha tenido contacto con su mamá. "Ya no hubo relación ninguna, lamentablemente después de eso mi mamá seguía, más que con mi papá, conmigo. Todavía me demandó dos veces más, cosas que no progresaron. No tengo ninguna relación ni nada. Hace 14 años no se acercó, entonces no entendería el por qué, pero ya no es cosa mía".

Con lo que respecto a la herencia de "Zamorita", Jorge Ronaldo indicó que la ex esposa del actor no tendría derecho a nada, ya que dejó todo en regla: "No puede porque mi papá hizo su testamento y mi mamá no aparece en él". En tanto, el también comediante y compositor recibió el último adiós de sus familiares y amigos la tarde de este jueves, para después incinerar sus restos y entregárselos a sus hijos.

