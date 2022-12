¿Por qué Televisa arruinó la vida de Oscar Burgos en su boda con Karla Panini?

En entrevista para el podcast “Viejos Lobos de Mar”, el comediante regiomontano Oscar Burgos calificó como “horrible” la boda con su primera esposa, la comediante Karla Panini y culpó a Televisa de arruinar ese momento especial.

Respecto a la fiesta y a la celebración religiosa, Oscar contó que el lujo fue excesivo y los invitados fueron incontables e incluso la empresa pagó el transporte de aquellos quienes no contaban con una posibilidad de hacer el viaje.

Califica como horrible su boda

La razón de nombrar como “horrible” no se debe a que años después, Karla decidió divorciarse para después casarse con el esposo de su compañera y mejor amiga, sino por la manera en que Televisa dirigió el evento.

La pareja, quienes son padres de César, quien actualmente es un adolescente, coincidió en que Televisa se entrometió mucho en sus decisiones y la manera en que fue televisada, lo que supuestamente arruinó su encuentro.

“La boda con Karla Panini fue lo más horrible del mundo, para ella y para mí. La boda se destacó por los lujos y la atención de diez a los asistentes. Todo un excelente servicio. Sin embargo, no disfrutamos la boda, pues no pudimos estar con nuestra familia ni amigos; eran fotos y fotos y fotos. No podíamos cenar porque, aparte, a Televisa se le ocurrió invitar a gente del público”, relató el comediante.

La boda costó millones de pesos. Foto: Especial.

Televisa arruinó la boda de Burgos

Burgos dijo que como se invitaron a personas del público, varios famosos no asistieron, por lo que él no recuerda quiénes asistieron a su boda, lo que sí recuerda es que Televisa pagó hasta tres grupos musicales para amenizar el evento y el gran banquete.

De esta forma, todo parece indicar que la televisora de San Ángel no escatimó en dinero para que los invitados disfrutaran de un gran momento y a su vez desplegó todos los recursos para que el público que la iba a ver en TV también sintiera esa experiencia.

Sin embargo, para la pareja esta situación causó un gran estrés y sufrimiento, pues tenían que estar siempre pendientes de dar una buena imagen y lidiar con las peticiones de fotos del público asistente.

Respecto a su divorcio con Panini, Burgos explicó que ellos ya se habían distanciado, pues casi no se veían cuando Panini estaba haciendo gira en Estados Unidos, mientras él estaba haciendo gira en México, lo que originó su separación en 2013.

