Desde el gimnasio, Aleida Núñez presume su figura en entallados leggins

Aleida Núñez es una de las actrices que se ha caracterizado por lucir siempre sensual y cautivadora, por lo que aunque esté haciendo ejercicio no pierde el estilo, como lo demostró este jueves cuando compartió en sus historias de Instagram un video en el que se le ve desde el gimnasio modelando un conjunto deportivo, en el que los leggins son los protagonistas del look. Con este atuendo, la celebridad comprobó que tiene una de las figuras más esculturales del medio artístico, pues resaltó sus curvas y abdomen marcado.

La actriz, que hace algunas semanas fue conductora de "Siéntese quien pueda" y que deslumbró con sus vestidos de transparencias y aberturas, mostró en sus casi 4 millones de seguidores en la plataforma de Meta una serie de historias en las que dio a conocer una de sus rutinas de ejercicio para mantener el cuerpo trabajado que tiene, pues hay que recordar que es una de las artistas más disciplinadas y que gusta compartir esta parte de su vida a sus admiradores.

La también cantante reveló que sus rutinas no son fáciles, pues esta vez su instructor le puso unos ejercicios que fueron muy pesados. "Mi entrenador me tiene con dolor... auchh", colocó en el pequeño clip Núñez, de 41 años, quien en otra publicación escribió "No pain, no game" (Sin dolor no hay juego). De esta forma, la celebridad dejó claro que su silueta la ha conseguido gracias a su trabajo duro en el gimnasio, el cual ha dicho es uno de sus lugares favoritos, pues a pesar esfuerzo gusta de hacer actividad física.

Aleida Núñez se luce con sus leggins entallados

Además, de destacar por su rutina de ejercicio, la artista mostró que nunca pierde el estilo y que al igual que otras celebridades se ha convertido en un referente de la moda sport. En las imágenes se puede ver cómo Aleida Núñez eligió unos leggins ajustados en color blanco, los cuales se ajustaron perfectamente a su silueta, que resaltó debido al tipo de tela. Esta no es la primera vez que la celebridad de televisión enciende la red con un modelo como estos, pues una de las piezas de ropa que más gustan a sus admiradores.

Núñez combinó la ajustada pieza con un top del mismo color haciendo un look monocromático, sin embargo, le dio un toque mucho más urbano al colocarse una gorra de sol en color negro. Asimismo, llevó el cabello suelto, por lo que conquistó con su outfit y su estilo, dejando claro que a pesar de estar en el gimnasio sigue luciendo espectacular y convirtiéndose en un ejemplo para muchas mujeres que como ella quieren robar miradas en cualquier momento.

La actriz presume su figura en entallados leggins Foto: Captura de pantalla

Aunque la actriz estaba teniendo una buena racha y terminaría el año con mucho trabajo, actualmente la puesta en escena "Grandiosas, el musical" quedó suspendida debido a las actividades de sus protagonistas, entre los que se encuentran Paty Manterola y Laura Flores. No obstante, Aleida Núñez sigue destacando con su página VIP, en las que comparte fotos sensuales que dejan poco a la imaginación y en la que presume su figura.

A lo largo de 20 años carrera, Aleida ha participado en telenovelas como "Entre el amor y el odio" y "Las vías del amor", asimismo tuvo una faceta como conductora en los programas "Vida TV" y "Viva la mañana", y también ha hecho giras como cantante recorriendo varias partes del país con su show, dejando en claro que es una artista multifacética que no teme hacer diferentes trabajos.

